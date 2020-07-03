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İzmir bomba tatlısı nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!

İzmir bomba tatlısı nasıl yapılır? Son dönemin popüler tatlısı İzmir bombayı evinizde kolayca yapabilirsiniz. İşte şahane İzmir bomba tatlısı tarifi...

İzmir bomba tatlısı nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!
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Kısa sürede İzmir'in en meşhur lezzetlerinden birine dönüşen bomba tatlısı, içi çikolata dolgulu enfes bir tatlı. İzmir'e özgü bomba tatlısı, ağızda dağılan muhteşem tadıyla tatlı krizlerine birebir. Vazgeçilmeziniz olacak bu harika tatlıyı pastaneden almanıza gerek kalmadan evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Şimdi malzemeleri hazırlayalım ve İzmir bomba tatlısını yapmaya koyulalım!

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı
1 kahve fincanı sıvıyağ
3 kaşık yoğurt
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
5 su bardağı un 

İçi için;

1 kavanoz kakaolu fındık kreması

İzmir bomba tatlısı yapılışı:

Derin bir kapta tereyağı ile sıvıyağı koyup yoğurtla karıştırın. Ardından kabartma tozu ve unu eleyerek koyup yoğurun. Hamurdan küçük bezeler koparıp merdane ile açın. Aralarına fındık kreması sürüp hamuru kapatarak yuvarlak haline getirin. Yuvarladığınız hamurları yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 10 dakika pişirin. Üzeri hafif pembeleşecek. Damak tadına göre sıcak ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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