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Maca kökü nedir cinsel gücü artıran doğal afrodizyak!

Peru'da yetiştirilen maca kökü afrodizyak olması sebebiyle cinsel gücü ve isteği arttıran bir besin. Maca kökü hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

Maca kökü nedir cinsel gücü artıran doğal afrodizyak!
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Güney Amerika Peru'da yetiştirilen ve yüzyıllardır doğurganlığı arttırıcı etkileri sebebiyle yerli halk tarafından kullanılmış olan bitki doğal bir afrodizyak. Maca kökü hem erkek hem de kadınlarda libido, cinsel istek ve cinsel gücü arttırıcı etkilere sahip. Ayrıca pek çok rahatsızlığa iyi gelmekte. İşte maca kökü hakkında tüm merak ettikleriniz...

Maca kökü nedir?

Maca kökü Peru’daki And Dağları’nda yaklaşık 3500 metreden daha yüksek kesimlerde yetişen bir bitkinin köküdür. Birçok bitkiyle kıyaslandığında oldukça dayanıklıdır, aşırı soğuklara, rüzgarlara ve yüksek sıcaklıklara dayanabilmektedir. Latince adı Lepidium meyenii olan maca bitkisi, hardal bitkisinin de dahil olduğu Brassica ailesine mensup. Birçok yerde Peru Ginsengi adıyla da anılır.

Yüzyıllardır doğurganlığı arttırmak için kullanıldı

Turp benzeri yapısıyla toprağın altında büyükçe bir kök geliştirir ve şifalı özellikleri için de bu büyük, sarımsı renkteki kökü kullanılır. Peru dağlarında yüzyıllardır doğurganlığı arttırıcı özelliklerinden dolayı kullanılmaktadır. Maca bitkisi, vücudun dayanıklılığını artıran adaptojen maddelerden biri olarak kabul edilir. İçerdiği yüksek orandaki mineral ve vitaminlerin sağlığa birçok faydası vardır.

Maca kökünün faydaları

Özellikle belirttiğimiz gibi, maca kökü çok iyi bir adaptojendir. Vücut direncini ve dayanıklılığı artırır, güçlendirir, canlandırır.

Besleyici ve doyurucu

Maca kökü tam bir protein kaynağıdır. Bu özelliğiyle besleyici, doyurucu ve güçlendiricidir. Özellikle et tüketmeyen kişiler için ideal bir besindir. Yüksek oranında lif içerir.

Doğal afrodizyak

Cinsel gücü artırır, iyi bir afrodizyaktır. Hormonal sistemi olumlu etkileyerek doğurganlığı da arttırır. Kadınlarda hormon dengesini sağlayamaya yardımcı olarak, erkeklerde de sperm sayısını arttırarak doğurganlık için fayda sağlar. Menopoz döneminde yaşanabilen terleme, stres ve benzeri etkilerin azaltılmasına yardımcı olur.

Vitamin deposu

A, B1, B2, B3, C ve D vitaminleri bakımından zengindir. Demir, magnezyum, bakır, sodyum, potasyum minerallerini bulundurur.

Sindirime iyi gelir

Sindirim sisteminin doğru çalışmasına yardımcı olarak kabızlık, ishal, gaz sorunu gibi durumları önlemeye yardımcı olur.

Vücuttaki dengeyi koruyor, iyi bir uyku sağlıyor

19 farklı aminoasit içeriğiyle vücudun dengesini korumaya yardımcı olur. Sinir sisteminin çalışmasını destekler ve stresin etkilerini azaltır, daha iyi bir uyku sağlar.

Depresyonun etkilerini azaltır

Depresyon, kaygı, panik atak gibi durumların etkisini azaltmaya yardımcı olur.

Hormonları düzenler

Beyin ve hipofiz bezi arasındaki bağlantıyı güçlendirerek hormonların doğru çalışmasına yardımcı olur. Adet dönemlerinde yaşanan sorunların giderilmesinde etkilidir. Özellikle hormonal dengesizliklere bağlı olarak yaşanabilen PMS (Adet öncesi sendromu) gibi durumlarda etkili olur.

Enerji verir

Maca kökü besleyici ve doyurucu etkisinin yanında enerjiyi yükselterek yorgunluk belirtilerini azaltma özelliğine de sahiptir.

Cilt ve saça iyi gelir

Cilt ve saç üzerinde iyileştirici özelliği vardır. İçerdiği mineraller cildin ve saçların daha canlı, daha sağlıklı olmasını sağlar.

Nasıl kullanılır?

Maca bitkisi toplandıktan sonra kurutuluyor ve kökleri toz haline getiriliyor. ‘Maca tozu’ olarak da bilinen bu toz birkaç farklı şekilde kullanılabiliyor. Çok tercih edilen bir yöntem olmasa da, maca tozu çay gibi demlenerek içilebilir. Bunun için bir tatlı kaşığı maca tozunu bir su bardağı kaynamış suda 10 dakika demledikten sonra süzerek içmek gerekir. Maca tozu pişirildiğinde besin değerini kaybediyor. Bu nedenle en sağlıklı şekilde tüketmek için pişmiş yemeklere, salatalara, içeceklere, yoğurdun içine vs. ilave edilerek kullanılabilir.

Maca kökü ne kadar tüketilmeli?

Ortalama boy ve kilodaki bir kişi için, günde 1-3 tatlı kaşığı kadar maca tozu uygun bir dozajdır. Maca bir gıda olarak kabul edildiği için ‘yüksek doz’ tehlikesi yoktur ancak yine de çok fazla miktarlarda tüketmemeye özen gösterilmelidir.

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