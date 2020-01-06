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Nanenin faydaları neler hazımsızlığı gideriyor!

Dinamik ve yoğun aromasıyla yemeklere lezzet veren nane vücuda birçok yarar sağlıyor. Hazımsızlığı gidermesi o yararlarından biri. İşte nanenin faydaları!

Nanenin faydaları neler hazımsızlığı gideriyor!
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Kuru ve yaş haliyle mutfağımızın vazgeçilmez ürünlerinden olan ve yemekleri lezzetlendiren nane insan sağlığına dost bir besin. Öyle ki nane, bulantı ve baş ağrılarını gideriyor, hazımsızlığı gideriyor ayrıca solunum bozukluklarını gidererek astıma iyi geliyor. Dinamik ve yoğun aromasıyla yemeklerinize ayrı bir tat katan nanenin faydalarını araştırdık. Taze nanenin hiç bilmediğiniz faydalarını sizler için sıraladık...

Taze nanenin faydaları

Hazımsızlığa birebir!

Taze nane de mide ve hazımsızlık gibi diğer sindirim sorunlarının giderilmesinde etkili olabilir. Yapılan araştırmalar sonucunda yemeklere eklenen nanenin mide bulantısını önlediği, hazımsızlık problemlerine iyi geldiğini ortaya çıkarmıştır. Hazımsızlığa sahip kişilerde yapılan bir klinik çalışma sonucunda kapsüllerde alınan nane ve kimyon yağı kombinasyonunun, hazımsızlık tedavisinde kullanılan ilaçlara benzer etkilere sahip olduğunu ortaya çıkmıştır. Bu da, mide ağrısını ve diğer sindirim belirtilerini iyileştirmeye yardımcı olmaktadır.

Bulantı ve Baş Ağrılarını giderir

Taze nane yaprakları ezildiğinde mide bulantısı ve baş ağrısının giderilmesine yardımcı oluyor. Taze nanenin güçlü ve ferahlatıcı aroması, mide sorunlarınızın hızlı bir şekilde hafiflemesine yardımcı olmaktadır.

Alnınıza ve buruna sürtünen bir nane ya da temel nane yağı ile yapılan balsam baş ağrısı durumunda hızlı bir rahatlama sağlar. Bu bitki doğal olarak yatıştırıcı bir maddedir, bu nedenle genellikle baş ağrıları ve migrenlerle ilintili olan iltihap ve sıcaklık artışını hafifletmeye yardımcı olmaktadır.

Hafızayı güçlendiriyor

Yakın tarihli bir çalışmada nane'nin uyanıklık ve bilişsel işlev üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çoğunlukla ana etken maddesi nane olan sakız kullanan kişilerin, daha fazla hafıza tutma becerisinin yüksek olduğunu tespit edilmiştir. Nanenin bu etkilerinden faydalanmak için ağzınıza bir yaprak taze nane alıp çiğneyebilirsiniz.

Solunum Bozukluklarını Önler

Taze nanenin güçlü aroması, astım ve soğuk algınlığından kaynaklanan burun, boğaz ve akciğer tıkanıklıklarının giderilmesinde oldukça etkilidir. Nane boğazı, burnu ve diğer solunum kanallarını rahatlatır ve yatıştırır, ayrıca kronik öksürüğe neden olan tahrişleri giderir.

Astım Tedavisi

Nane düzenli kullanımı, iyi bir gevşetici olduğundan ve tıkanıklığı giderdiği için astım hastaları için çok faydalıdır. Ancak çok fazla nane kullanılması, burun ve boğazı da tahriş edebilir.

Ağız bakımı

Nane mikrop öldürücü özelliklere sahip olduğundan ağız içindeki bakterilerin büyümesini engelleyerek ağız ve diş sağlığını korumaya yardımcı olur. Bu nedenle dişlerde ve diş etlerinde meydana gelebilecek hastalıkları engellemek için taze nane yaprağı çiğneyebilirsiniz. Aynı zamanda nane içerikli diş macunları ağız gargaraları gibi diş hijyeninde kullanılan ürünlerde aynı etkiyi göstermeye yardımcı olabilir.

Tedaviler Alerjiler ve Saman Nezlesi

Mevsimsel alerjiler ve saman nezlesi (rinit olarak da bilinir) dünya çapında milyonlarca insanı etkiler. Nane yapraklarından elde edilen ekstraktların, saman nezlesi ve mevsimsel alerjiler ile ilişkili ciddi nazal semptomları şiddetlendiren bazı kimyasalların salımını inhibe ettiği gösterilmiştir.

Nane tüketirken dikkat!

Reflü hastalığı olan kişiler, reflüyle ilgili semptomlar ortaya çıkarsa, sindirim problemlerini yatıştırma girişiminde nane kullanmayın bu durumda nane daha da kötüleşmenize neden olabilir.

Safra taşı geçmişi olan insanlar naneyi dikkatlice kullanmalı yada kullanmadan önce bir hekime başvurmalıdır.

Bebeğinizde nane yağını kesinlikle kullanmayın nefes almasına engel olabilir nöbet geçirmesine neden olabilirsiniz.

Hamilelik döneminde veya emzirme döneminde nane kullanımı çok fazla önerilmez. Büyük dozlarda alınan nane yaprakları zehirli olabilir. Saf mentol toksindir ve çok fazla alınmamalıdır.

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