search menu
search
close

Vücudu temizleyen gıdalar neler limon vücuttaki toksinleri atıyor!

Doğal gıdalar tüketerek toksinlerden arınıp, vücudumuzu temizlememiz mümkün. Vücudu temizleyen besinleri sizler için sıraladık. İşte o besinler!

Vücudu temizleyen gıdalar neler limon vücuttaki toksinleri atıyor!
-A A+

Tükettiğimiz bazı besinler içerdikleri antioksidan, flavonoid gibi vücuda faydalı maddeler sayesinde toksinleri atmaya ve vücudu temizlemeye yarıyor. Doğal besinlerin şifasından faydalanarak vücudumuzu toksinlerden arındırmamız oldukça kolay. Toksinleri atmaya yarayan besinleri sizler için biraraya getirdik. İşte daha önce duymadığınız o besinler!

Maydanoz 

Maydanoz vücudu temizleyen bitkiler arasında en önemlilerinden biri olarak yer almaktadır. Maydanoz, antienflamatuar bileşenler, yüksek antioksidanlar ve içerdiği flavonoidler sayesinde böbrekleri, karaciğeri ve sindirim sistemini temizler.

Limon 

Limon, C vitamini ve diğer antioksidanlarla dolu olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu toksinlerden arındırır. Düzenli olarak tüketildiğinde karaciğer ve safra kesesi sağlığını korur ve sindirim sürecini iyileştirir. Bir bardak ılık limonlu su genel sağlığınız için harikadır.

Kuşkonmaz 

Kuşkonmaz idrar yoluyla vücuttan toksik maddelerin atılmasına yardımcı olur. Vücut için yararlı çok sayıda önemli maddeyi içeriğinde barındırır.

Domates 

C vitamini yönünden zengin olan domates, kalp sağlığını korur. Ayrıca serbest radikal hasarını önlemeye yardımcı olan likopen açısından da güçlü bir kaynaktır.

Üzüm 

Sindirime yardımcı olan, karaciğerin işlevini geliştiren, kanı ve dokuları temizleyen, kolesterol seviyelerini düzenleyen antioksidanlarla doludur. Taze ya da kuru olarak tercih edebilirsiniz. Eğer şeker probleminiz yoksa günlük olarak yarım avuç kuru üzüm tüketebilirsiniz.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İşte saçınızı gürleştirecek doğal yöntemler! İşte saçınızı gürleştirecek doğal yöntemler!
Saç
Doğal afrodizyak: Maca kökü Doğal afrodizyak: Maca kökü
Öneriler
En Güncel Galeriler
Ünlü meleğin eskiden hayalini kurduğu şeyi duyanlar şoke oluyor!
Ünlü meleğin eskiden hayalini kurduğu şeyi duyanlar şoke oluyor!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
Ünlü model Ambrosio ile Ronaldo’nun seksi pozları!
Ünlü model Ambrosio ile Ronaldo’nun seksi pozları!
Dünyanın en şişman çocuğunun son hali inanılmaz
Dünyanın en şişman çocuğunun son hali inanılmaz
Tesettüre giren Gamze'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Tesettüre giren Gamze'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
Önceki Haberler
Hazımsızlığa birebir!
Hazımsızlığa birebir!
Ali Vefa'dan sevgilisiyle romantik kaçamak! Beğeni butonu çöktü!
Ali Vefa'dan sevgilisiyle romantik kaçamak! Beğeni butonu çöktü!
Şeyma Subaşı kendisine hakaret eden Altaylı'ya ateş püskürdü!
Şeyma Subaşı kendisine hakaret eden Altaylı'ya ateş püskürdü!
Bomba! Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o yarışmacıyla aşk yaşıyor!
Bomba! Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o yarışmacıyla aşk yaşıyor!
Ebru Polat'tan Hadise'ye destek! Cesur pozu olay oldu!
Ebru Polat'tan Hadise'ye destek! Cesur pozu olay oldu!
2020'nin ilk paylaşımını yaptı! Sosyal medyayı adeta salladı!
2020'nin ilk paylaşımını yaptı! Sosyal medyayı adeta salladı!
Cilt kuruluğu guatr habercisi olabilir!
Cilt kuruluğu guatr habercisi olabilir!
Bu kahvaltı çeşitleri cildi güzelleştiriyor!
Bu kahvaltı çeşitleri cildi güzelleştiriyor!
Yorumlar