Vücudu temizleyen gıdalar neler limon vücuttaki toksinleri atıyor!

Tükettiğimiz bazı besinler içerdikleri antioksidan, flavonoid gibi vücuda faydalı maddeler sayesinde toksinleri atmaya ve vücudu temizlemeye yarıyor. Doğal besinlerin şifasından faydalanarak vücudumuzu toksinlerden arındırmamız oldukça kolay. Toksinleri atmaya yarayan besinleri sizler için biraraya getirdik. İşte daha önce duymadığınız o besinler!

Maydanoz

Maydanoz vücudu temizleyen bitkiler arasında en önemlilerinden biri olarak yer almaktadır. Maydanoz, antienflamatuar bileşenler, yüksek antioksidanlar ve içerdiği flavonoidler sayesinde böbrekleri, karaciğeri ve sindirim sistemini temizler.

Limon

Limon, C vitamini ve diğer antioksidanlarla dolu olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu toksinlerden arındırır. Düzenli olarak tüketildiğinde karaciğer ve safra kesesi sağlığını korur ve sindirim sürecini iyileştirir. Bir bardak ılık limonlu su genel sağlığınız için harikadır.

Kuşkonmaz

Kuşkonmaz idrar yoluyla vücuttan toksik maddelerin atılmasına yardımcı olur. Vücut için yararlı çok sayıda önemli maddeyi içeriğinde barındırır.

Domates

C vitamini yönünden zengin olan domates, kalp sağlığını korur. Ayrıca serbest radikal hasarını önlemeye yardımcı olan likopen açısından da güçlü bir kaynaktır.

Üzüm

Sindirime yardımcı olan, karaciğerin işlevini geliştiren, kanı ve dokuları temizleyen, kolesterol seviyelerini düzenleyen antioksidanlarla doludur. Taze ya da kuru olarak tercih edebilirsiniz. Eğer şeker probleminiz yoksa günlük olarak yarım avuç kuru üzüm tüketebilirsiniz.