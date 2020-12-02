Hangi çay hangi hastalığa iyi gelir papatya çayı diyabetle savaşıyor!

Ufak bir kırıklık hissettiğimizde elimiz ilk olarak bitki çaylarına gidiyor. Özellikle kış aylarında bitki çaylarının tüketiminin bir hayli artmasıyla beraber ısınmak, dinlenmek ve uyumak için sık sık kullanıyoruz. Peki hangi çay hangi hastalığa iyi geliyor? Diyetisyen Neslihan Aktepe hangi çay hangi hastalığa iyi geliyor? Sorusunun cevabını sizler için anlattı!

Sadece hastalıklar değil aynı zamanda diyet listelerinin de vazgeçilmezi olan bitki çayları sağlıklı bir şekilde kilo vermeninde adresi! Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olarak metabolizmayı hızlandıran bitki çayları da bulunmaktadır. Günlük hayatınızda tercihe göre tüketebileceğiniz bitki çaylarını afiyetle tüketerek bir çok hastalığa karışı da önlem alabilirsiniz.

Hangi bitki çayı hangi hastalığa iyi geliyor?

Siyah çay, kalp damar sağlığını arttırır. Papatya çayı, diyabetle savaşır ve krampları önler. Beyaz çay, kanserden korur. Hibiskus çayı, sakinleştirir ve yüksek tansiyonu düşürür. Yeşilçay ise metabolizmayı hızlandırarak kilo verdirmeye yardımcıdır ayrıca bağışıklığı da güçlendirir.