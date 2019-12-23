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Evelik otunun faydaları neler vücutta biriken toksinleri atıyor!

C vitamininden zengin yapısıyla evelik otu ya da labada, sağlığa pek çok faydası bulunan bir bitki. Evelik otunun bilinmeyen faydalarını sizin için derledik.

Evelik otunun faydaları neler vücutta biriken toksinleri atıyor!
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Evelik, Kars'ın yaylalarında yetişen bölgenin meşhur evelik aşı yemeğinin ana malzemesi olan ottur. Labada otu olarak da bilinen ve halk arasında birçok isimle adlandırılan evelik otu geçmişi eski Mısır'a uzanan bir bitki. Kuzu kulağı ve ıspanakla karıştırılabilen bu bitkinin, sağlığa pek çok faydası bulunmaktadır. C vitamini bakımından zengin olan evelik otu vücutta biriken toksinleri atmaya yarar. İşte evelik otunun faydaları!

Toksinleri vücuttan atıyor

Vücutta biriken toksinlerin atılması için yapılan detoks uygulamalarında en önemli besin olarak önerilir. Bu özelliği ile karaciğer hastalıklarının iyileştirilmesinde faydası olan etkili bir bitkidir.

Gribal enfeksiyonlarla savaşır

C vitamini açısında zengin olduğu için gribal enfeksiyonlar işle savaşta oldukça etkili bir besindir. Kış aylarının getirdiği grip, nezle gibi hastalıklardan vücudu korur.

Deri hastalıklarına birebir

Evelik otu egzama, kaşıntı gibi deri hastalıkları ve deri üzerindeki mantarları geçirmekte oldukça etkili olan bir bitkidir. Mevsim geçişlerinde yaşanan alerjik sorunların şiddetini azaltmak için kullanılabilir.

İshali önlemeye yardımcı

Kökü kaynatılıp içilir ise besinlerden kaynaklanan ishali önlemeye yardımcıdır. 10 gr evelik kökü 1 bardak sıcak suda demleme usulü hazırlanarak tüketilebilir.

Kabızlığı önler, hemoroit problemlerini giderir

Bu size ters gelebilir. Hem ishalde hem kabızlıkta nasıl kullanılır dediğinizi duyar gibiyiz. İshalde bitkinin kökü kullanılırken Kabızlıkta bitkinin yaprakları kullanılır. Özellikle hemoroit problemlerinde etkili olur.

Kadın hastalıklarına iyi gelir

Yapılan araştırmalara göre evelik otu bazı kadın hastalıklarının tedavisinde olumlu etki sağlamaktadır. Kadınlardaki hormonları dengelemede etkili olduğu saptanmıştır. 

İştah arttırır

Çocuklarda sıklıkla görülen iştahsızlık sorununu çözmede de birebirdir. Evelik otu iştah artmasına yardımcı olur.

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