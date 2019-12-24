Ünlü futbolcu Ezequiel Garay'ın model eşi çırılçıplak pozlarını paylaştı

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia formasıyla gösterdiği başarılı performansla takımı vazgeçilmez isimlerinden biri olan Ezequiel Garay'ın model ve TV sunucusu eşi Tamara Gorro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak çırılçıplak fotoğraflarını paylaşan ünlü mode adeta beğeni butonunu çökertti. Saniyeler içerisinde paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Güzelliği ve fiziği ile takipçilerini büyüledi

İspanya'da en az eşi kadar ünlü olan ve sevilen model Tamara Gorro'nun Instagram hesabında 1,4 milyon takipçisi bulunuyor. 32 yaşındaki 2 çocuk annesi model, "Gorro baş aşağı" yazdığı fotoğrafını gönderdikten kısa bir süre beğeni yağmuruna tutuldu. 160 binden fazla beğeni alan fotoğrafı, daha önce paylaştığı tüm fotoğraflarını geride bıraktı.