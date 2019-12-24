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Hadise göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle takipçilerini mest etti!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle paylaşım yapan güzel şarkıcı Hadise'nin kıyafeti sosyal medyayı salladı.

Hadise göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle takipçilerini mest etti!
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Hadise yılbaşı özel kıyafetiyle takipçilerini resmen büyüledi. Kırmızı gögüs dekolteli bir elbise tercih eden Hadise, görenleri mest etti. 

Kırmızı elbisesiyle takipçilerini mest etti 

Instagram hesabında 10,6 milyon takipçisi bulunan Hadise, uygulamanın hikayeler kısmından göğüs dekolteli kırmızı elbisesini paylaştı. Paylaşımıyla dikkatleri üzerinde toplayan güzel şarkıcı, kulis hazırlığından görüntülerini paylaştı.

Hadise göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle takipçilerini mest etti!

Hadise göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle takipçilerini mest etti!

Hadise kimdir? 
 

Hadise, 22 Ekim 1985 yılında Belçika’da dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı Hadise Açıkgöz’dür. Aslen Sivaslıdır. Ekonomi ve Çağdaş Diller eğitimi almıştır. 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldıktan sonra albüm teklifi almıştır. 2005’te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat’te yer alan “Stir Me Up” şarkısıyla Belçika’da ve Türkiye’de tanınmaya başladı, ardından kariyerini Türkiye’de devam ettirdi.

2008’de ikinci stüdyo albümü Hadise’yi yayımladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan “Deli Oğlan” şarkısı Türkiye’de hit oldu. Sonraki yıl Türkiye’yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Düm Tek Tek” ile temsil ederek dördüncü oldu. Aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini satışa sundu. Kahraman’ın çıkış şarkısı “Evlenmeliyiz” ile tekrar listelerde yer aldı. 2011’de beşinci stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer?’i yayımladı. Albümdeki “Superman”, “Aşk Kaç Beden Giyer?” ve “Mesajımı Almıştır O” şarkılarına klip çekti. 2014’te Tavsiye ve 2017’de Şampiyon albümlerini piyasaya sürdü.

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