Papatya çayının faydaları neler ağız yaralarını tedavi ediyor!

Sakinleştirici özelliği ile bilinen papatya çayı, insan vücuduna inanılmaz yararları olan bitki çaylarından biri. Uyku düzensizliklerini gidermekten, kanseri önlemeye; stres ve kaygıyı azaltmaktan, cilt sağlına pek çok faydaya sahip. Ayrıca papatya çayı ağızda çıkan yaraları gidermede de birebir. Doğal şifa kaynağı olan papatya çayının faydaları içeriğimizde...

Kaliteli bir uyku

Papatya çayı, uyku apnesi ve uykusuzluk gibi uyku bozukluklarından muzdarip olanlar, ayrıca uykuya dalmakta zorluk çekenler için uykuyu tetikler ve daha iyi uyumanıza yardımcı olur.

Kanseri önler

Yapılan bir araştırmaya göre papatyada bulunan antioksidan apigenin , meme kanseri, sindirim sistemi, cilt, prostat ve uterus gibi çeşitli kanser hücreleriyle savaşmaya yardımcı oluyor. Diğer bir çalışmada ise papatya çayı içmenin tiroid kanserini önlemeye yardımcı olduğu bulundu.

Ağızdaki yaraları giderir

Papatya çayının bir diğer faydası antiseptik özellikleridir. Ağız enfeksiyonlarla savaşabilir, diş çürümelerini önleyebilir, diş ve diş etlerini koruyabilir. Ayrıca, anti-enflamatuar özellikleri diş ağrısını yatıştırmaya yardımcı olur.

Stres ve kaygıyı giderir

Papatya çayının en popüler kullanımlarından biri, stres ve kaygıdan kurtulmaya yardımcı olmasıdır. İşyerinde geçen uzun bir günün ardından, bu içeceğin sıcak ve yatıştırıcı etkisi, vücudunuzdaki serotonin ve melatonin seviyesini artırmaya yardımcı olabilir. Bu hormonlar stresi ve kaygıyı yatıştırır, ayrıca migren ve baş ağrılarından da rahatlama sağlar.

İltihabı söküp atar

Papatyaların güçlü antispazmodik ve anti-enflamatuar özellikleri, mide ve bağırsak kramplarının tedavisinde oldukça etkili bir yapıya sahiptir. Papatya çayının düzenli olarak tüketilmesi ayrıca irritabl barsak sendromu (IBS), bulantı, kas spazmları, mide gribi ve gastroenterit gibi sorunları azaltmaya yardımcı olur.

Cilt sağlığını destekliyor

Papatya çayı cilt sorunlarını tedavi etmek için topikal olarak da kullanılabilir. Genellikle banyolarda kaşıntılı ve döküntülü cilt hastalıklarını tedavi etmek için kullanılır. Papatya çayı aynı zamanda, egzama ve rosacea gibi cilt tahrişlerini gideren anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. İçindeki doğal polifenoller ve fitokimyasallar izlerin iyileşme sürecini hızlandırabilir ve kırışıklıkları en aza indirebilir.

Diyabeti yönetir

Araştırmalar, papatya çayın şeker hastalığından muzdarip insanlar için yararlı olabileceğini göstermiştir. Kan şekeri seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olur ve kandaki insülin miktarını düzenler.

Dikkatli tüketmekte fayda var!

Hamile ve emziren kadınlara bu çayın aşırı tüketilmesi düşüklere neden olabileceğinden dikkatli olunması öneriliyor. Ulusal Sağlık Enstitüsüne (NIH) göre alerjik reaksiyonlara neden olabilir ve ayrıca uyuşukluğa, göz tahrişine, kusmaya ve mide bulantısına neden olabileciği için doktorunuza danışarak tüketmenizde fayda var.