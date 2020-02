Sağlıklı yağlar hangileri kuruyemiş yağları oldukça faydalı!

Her ne kadar tüketimine ve ölçüsüne dikkat edilmesi gerekse de bazı yağlar var ki vücuda oldukça faydalı. Bitkisel yağların bazıları tohumlardan, diğerleri tahıllardan veya meyvelerden elde ediliyor. Ancak hepsinin ayrı ayrı yararı var. İşte sofranızdan eksik etmemeniz gereken 4 yağ çeşidi!

Zeytinyağı mucizesi

Zeytinyağı, Akdenizin “sıvı altını” olarak kabul edilir. Bu yağ, tekli doymamış yağ asitleri, E vitamini ve diğer doğal antioksidanlar açısından çok zengindir. Doğal antioksidanlar, toksik atıkların hücre aktivitesi sırasında üretebileceği oksidatif stresin etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Kanı temizler.

Zeytinyağı yüksek ısıya dayanıklı değildir, bu nedenle aşırı ısındığında bozunabilir. Bu yüzden bozulmayı önlemek için yiyecekleri zeytinyağı ile kızartırken dikkatli olmalısınız.

Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı, doymuş yağlar açısından zengindir ve bu özelliğin avantajları ve dezavantajları bulunur. Bir yandan, Hindistan cevizi yağı, doymuş yağlar açısından zengin olduğu için zeytinyağına kıyasla “kötü” kolesterol seviyelerini yükseltebilir. Bununla birlikte, kolesterol seviyenizi düzenlemek istiyorsanız, bu yağın tereyağından (doymuş yağlar açısından zengin) daha sağlıklı olduğuna inanılmaktadır. Genel olarak, diyetlerde bu yağın çok fazla tüketilmemesi önerilmemektedir.

Buna ek olarak, Hindistan cevizi yağı mükemmel özelliklere sahiptir. Birçok özelliğinin yanı sıra, nemlendirip dengelediğinden topikal cilt kullanımı için tavsiye edilir. Ayrıca, beyin için iyi bir besin maddesi olduğu görülmektedir.

Kuru yemiş yağları

Ceviz ve badem yağı gibi fındık yağları veya kabak çekirdeği veya üzüm çekirdeği yağı gibi tohum yağları doymamış yağlar açısından zengindir. Aslında, bu yağlar en fazla çoklu doymamış yağlar açısından zengindir. Bu nedenle, bozulmaya karşı daha hassastırlar ve daha kolay oksitlenebilirler. Aşırı ısınmamalıdır, çünkü bunu yapmak toksik maddeleri serbest bırakabilir.

Bu nedenle, terbiyeler ve soğuk servis edilen yemekler için idealdir. Bu yağlar çok düşük bir erime noktasına sahip olduklarından, genellikle buzdolabına koyduğunuzda katılaşmazlar. Böylece, yağ katılaşmayacağından buzdolabındaki yiyecekleri korumak için mükemmeldirler.

Kanola yağı

Kanola yağı sağlıklı doymamış yağlar açısından zengindir ve uzmanlar “kötü” kolesterol seviyelerini %17’ye kadar azaltmaya katkıda bulunabileceğine inandığından, düzenli olarak tüketmenin sağlıklı bir diyetin parçası olabileceğini düşünmektedir.

Bununla birlikte, bu yağın yüksek bir erime noktası yoktur, bu nedenle yüksek sıcaklıklarda ısıtılması gereken yiyecekleri kızartmak için önerilmez. Bu işlem, yağı bozan ve toksik maddeleri serbest bırakan kimyasal reaksiyonlara neden olabilir.

Her yağın pişirme yöntemi farklı

Tüm bitkisel yağlar aynı tarif için uygun değildir. Farklı doymuş ve doymamış yağ içerikleri nedeniyle, her bir yağ farklı bir pişirme yöntemi ve gıda hazırlama tekniği için tercih edilir. Bu nedenle, her yemeği hazırlamak için aynı yağı kullanmaktan kaçınılması önerilir. İdeal olarak, yukarıda belirttiğimiz özelliklerine ve yüksek sıcaklıklara toleransına bağlı olarak her yiyecek için en uygun yağı kullanın.