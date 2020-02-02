Oyuncu Nesrin Cevadzade 'Çirkin erkek severim' sözlerine açıklık getirdi!

Yaptığı sosyal medya paylaşımları ve çekici tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Nesrin Cavadzade, yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Son olarak Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminin başrolünde izleyicinin karşısına geçen Nesrin Cevadzade aşk ve evliliğe dair samimi açıklamalarda bulundu.

Anneannem hep "Koca dediğin maymundan hallice olur!" derdi

Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu daha önce verdiği bir röportajda 'Çirkin erkek severim' açıklamasına açıklık getirdi. Güzel oyuncu konuyla ilgili şöyle konuştu: Filmdeki partnerimle aramızda bir şeyler olduğuna dair haberler çıkmıştı. Filmin lansmanında bunları soracaklarını bildiğim için anneannemin hikâyesini anlattım. Şöyle ki dedem çok yakışıklı bir adamdı ve kadınlar onu rahat bırakmazdı. Anneannem her zaman “Koca dediğin maymundan hallice olur, sakın yakışıklı adama âşık olmayın” derdi. Bunu söyledim. Sonra başım büyük belaya girdi. Sosyal medyadan erkekler “Nesrin şansım var mı?” diye binlerce abuk sabuk fotoğraf yolladı.

Javier Bardem çirkin ama karizmatik!

Hakan Gence'nin 'Peki sizin çirkin erkek tanımınız nedir?' sorusuna da yanıt olarak Cavadzade, "Javier Bardem hiç yakışıklı değil, çirkin ama karizmatik. Onunla sevgili olurum. Beni İspanya’ya mı yollasan!" şeklinde konuştu.