Oyuncu Müge Boz ile Caner Yıldırım'dan olay aşk pozu!

Sosyal medya platformu Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden olan Müge Boz geçen yıl nikah masasına oturduğu basketbolcu Caner Yıldırım ve kızıyla olan fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Oyuncunun son olarak "Sevgi her şeydir" notuyla paylaştığı fotoğraf hayranlarından binlerce beğeni aldı.

"Sevgi her şeydir"

35 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram'dan eşi Erdeniz'le birbirlerine sarıldıkları bir kareyi paylaşarak şu sözlerle paylaştı: Caner’in ilişkimizin başlarından beri söylediği, en çok hoşuma giden şeylerden biri bu kelimeler sanırım, "Sevgi her şeydir" ara ara durup söyler...

"Bu fotoğraf yüksek dozda sevgi içerir"

En kötü hissetiğin anda hatırlatır, "Her şey sevgiyle başlar" diye... Bu fotoğrafta yüksek dozda sevgi içerir. Siz de sevdiklerinize kocaman sarılmayı ihmal etmeyin. Müge Boz'un yaptığı bu paylaşım dakikalar içerisinde takipçilerinden binlerce beğeni aldı.