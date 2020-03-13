İnatçı lekeler nasıl çıkar beyaz sirkeyi deneyin!

Yağ lekeleri, giysilere bulaşan makyaj ürünleri, ter lekesi gibi inatçı lekeler en sevdiğimiz kıyafetleri dahi giyemememize neden oluyor. Her yöntemi deneyip yine de çıkarmada başarılı olamadığınız inatçı lekeleri evinizde bulunan basit malzemelerle yok edebilirsiniz. İşte giysilerinizi yıpratmadan lekeleri çıkartacak 5 yöntem!

Karbonat



Dişleri beyazlatmadaki kurtarıcılığıyla bildiğimiz karbonatın birçok farklı kullanımı bulunuyor. Karbonatı zorlu yağ lekelerinden kurtulmak için kullanabilirsiniz.



Nasıl uygulanır?



İlk olarak lekeyi suyla nemlendirin. Ardından, bir miktar karbonatı az bir miktar su ile karıştırın ve bir macun kıvamı elde edin. Bu karışımı lekenin üzerine yayın. Karbonatın kumaşa iyice işlemesi için lekeyi diş fırçası ile ovabilirsiniz. Birkaç dakika bu şekilde beklettikten sonra giysinizi her zamanki yönteminizleçamaşır makinesinde yıkayın.

Bulaşık makinesi deterjanı

Evinizde olan ve giysilerinizden yağ lekelerini çıkartmak için kullanabileceğiniz en etkili malzemelerden biri de bulaşık makinesi deterjanı. Konsantre bulaşık makinesi deterjanı, lekeye, oluştuğu anda uygulandığında çok etkili olur. Ancak, eğer giysiniz açık renkliyse, bu yöntemi giysinizde leke kalmasına neden olabileceğinden dolayı tercih etmemelisiniz.

Nasıl uygulanır?

İlk olarak lekenin üzerine birkaç damla bulaşık makinesi deterjanı damlatın. Bunu tercihen giysiniz lekelendiği anda yapmanızı öneriyoruz. Ardından, lekeyi birazcık su ile ovduktan sonra giysinizi her zamanki yönteminizle çamaşır makinesinde yıkayın.

Beyaz sirke

Beyaz sirke birçok kişinin evini temizlerken kullandığı bir üründür. Ayrıca, pek çok kişi hem giysilerin hem de çamaşır makinelerini korumak için yumuşatıcı olarak beyaz sirke kullanılır. Bu ürün, giysilerden yağ lekelerini çıkartmak için de kullanılabilir.

Nasıl uygulanır?

Lekenin üzerine, leke tamamen kapanana kadar beyaz sirke dökün. En az 30 dakika bekletin ve ardından giysinizi her zamanki yönteminizle yıkayın.

Talk pudrası

Renk ve kumaşı ne olursa olsun talk pudrası sayesinde giysilerinizdeki yağ lekelerinden kurtulabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken giysinizi bir yüzeye serin ve yağ lekesinin üzerine bol miktara talk pudrası serpin.

Nasıl uygulanır?

Pudranın yağı emmesi için en az iki saat beklemelisiniz. Tüm gün beklemek daha etkili bir sonuç verebilir.

Alkol

Son olarak, eğer diğer ürünler lekeyi çıkartmanızı sağlamadıysa, 90° alkol kullanabilirsiniz. Ancak, alkol hassas kumaşlara zarar verebileceği için bu çözümü çok önermiyoruz.

Nasıl uygulanır?

Yağ lekesinin üzerine birkaç damla alkol damlatın. Birkaç dakika bekledikten sonra giysinizi her zamanki yönteminizle elde veya çamaşır makinesinde yıkayın.