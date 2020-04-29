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Nur Yerlitaş kimdir son yolculuğuna uğurlandı!

Beyin kanseri tedavisi gören ve evinde hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Nur Yerlitaş kimdir son yolculuğuna uğurlandı!
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İstanbul'da hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş, son yolculuğuna uğurlandı. En yakın dostu Sibel Can, camiye erkenden gelen isimlerden biriydi. Dostunu son yolculuğuna uğurlamak için ön saflarda bekledi. 

Sibel Can gasilhaneye girdi 

2 yıl önce beyin kanseri teşhisi konan ve altı ay arayla iki operasyon geçiren modacı Nur Yerlitaş (64), dün Şişli Fulya'daki evinde hayatını kaybetti. Yerlitaş'ın Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirilen cenazesini görmek için yakın arkadaşı sanatçı Sibel Can, gasilhaneye geldi. Gasilhanenin önünde Yerlitaş'ın ailesinin ve yakınlarının beklediği görüldü.

Annesinin yanına defnedildi 

Nur Yerlitaş'ın cenazesi gasilhaneden çıkartılıp cenaze aracına konulurken, kuzeni Kadriye Tura gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü modacının vasiyeti  üzerine Ulus Mezarlığı'ndaki annesinin mezarlığının yanına defnedildi.

Nur Yerlitaş kimdir? 

Asıl adı Nuray olan Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955'te İstanbul'un Vefa semtinde doğdu. Anne tarafından Arap, baba tarafından Laz asıllıdır. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başladı. 80'li yıllarda Paris ve Milano'dan valiz içinde getirdiği kıyafetleri satarak modacılığa başladı. Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi. Nur Yerlitaş bir dönem İşte Benim Stilim tarzı programında jüri üyesi olmuş ve sosyal medyada da fenomen haline gelmişti. Nur Yerlitaş Seda Sayan, Ebru Gündeş başta olmak üzere birçok sanatçının sahne kıyafetini tasarladı.

 

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