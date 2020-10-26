Sıcak su içmek zayıflatır mı zayıflamada doğrudan etkin değil!

Hemen hemen herkes günlük su tüketiminin minimum 2-2,5 litre olması gerektiğini biliyor. Ancak zayıflama söz konusu olduğunda bu bilgiler o kadar net değil. Kimileri zayıflamak için sıcak su içilmesi gerektiğini savunurken kimileri de soğuk su içmenin zayıflığı sağladığını söylüyor. Peki zayıflamak için sıcak su içmek ne kadar faydalı? İşte yanıtı...

Sıcak su mu yoksa soğuk su mu?

2006 yılında ‘The Journal of Clinical Endocrinolojy and Metabolism’de yayımlanan bir çalışmaya göre, su sıcaklığının kalori yakımında etkili olmadığı bildirilmişti. Yani soğuk su içenlerle sıcak su içenlerin harcadığı kalori arasında anlamlı bir fark bulunmamıştı.

Soğuk su mideyi 20 Sıcak su 80 dakikada terk ediyor

Sıcak su ve soğuk su arasındaki farka bakıldığında tek farkın, mideyi terk ediş hızından kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Soğuk su mideyi 20 dakikada terk ederken, sıcak su 80 dakikada terk eder. Bu da şu demek oluyor; düşük kalorili besinlerin yanında ılık su içilmesi mideyi daha uzun süre dolu tutacağı için açlık hissinin gecikmesine yardımcı olur. Ilık su aynı zamanda sindirim sistemine de fayda sağlamaktadır. Bağırsak hareketlerini arttırmakta ve kabızlığın önlenmesini sağlamaktadır.

Zayıflamada doğrudan etkili değil!

Suyun sıcak olması kilo vermede doğrudan etkin bir rol oynamamaktadır. Ancak vücudumun yüzde 60'ın oluşturan su, vücuda alınan besinlerin biyokimyasal işlevlerinde önemli rol oynar.