Elmalı kek nasıl yapılır tarçın kokusuyla mest ediyor!

Kek tarifleri için elma ve tarçının yeri her zaman ayrıdır. Keke inanılmaz bir tat veren bu muhteşem ikiliyi kullanacağımız elmalı kek tarifini yemeye doyamayacaksınız. Pratikliği ve kolaylığıyla bu elmalı, tarçınlı kek favorilerinize ekleyeceğiniz bir lezzet olacak. Peki elmalı tarçınlı kek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte püf noktalarıyla elmalı tarçınlı kekin yapılışı...

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1/2 çay bardağı süt

3 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Üzeri için:

2 adet elma

1 tatlı kaşığı tarçın

Püf noktası: Elmaların kararmaması için elmaları kesip dilimleme işini sona bırakın. Kabaran yumurta ve şekerin kıvamını kaybetmemek için diğer malzemeleri hafif hafif karıştırarak eklemeye özen gösterin.

Nasıl yapılır?

Yumurtaları mikserle çırpın. Daha sonra şekeri ekleyin ve karışım krema halini alana kadar en az 3 dakika daha mikserle çırpın. Sıvı yağ ve süt ekledikten sonra çırpma işlemine birkaç dakika daha devam edin. Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip kıvamını bulana kadar karıştırın. Kek harcını bir turta ya da yuvarlak kek kalıbına aktarıp üzerine biraz tarçın serpin. Elmaları daire şeklinde dilimleyerek kek harcının üzerine dizin. Üzerlerine kalan tarçını serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Afiyet olsun.