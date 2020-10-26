search menu
search
close

Elmalı kek nasıl yapılır tarçın kokusuyla mest ediyor!

Tarçın kokulu, çayın kahvenin yanında keyfini süreceğiniz yumuşacık bir elmalı kek tarifini sizler için araştırdık. İşte yapılışı kolay elmalı kek tarifi...

Elmalı kek nasıl yapılır tarçın kokusuyla mest ediyor!
-A A+

Kek tarifleri için elma ve tarçının yeri her zaman ayrıdır. Keke inanılmaz bir tat veren bu muhteşem ikiliyi kullanacağımız elmalı kek tarifini yemeye doyamayacaksınız. Pratikliği ve kolaylığıyla bu elmalı, tarçınlı kek favorilerinize ekleyeceğiniz bir lezzet olacak. Peki elmalı tarçınlı kek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte püf noktalarıyla elmalı tarçınlı kekin yapılışı...

Malzemeler:

3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1/2 çay bardağı süt
3 su bardağı un
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu

Üzeri için:

2 adet elma
1 tatlı kaşığı tarçın

Püf noktası: Elmaların kararmaması için elmaları kesip dilimleme işini sona bırakın. Kabaran yumurta ve şekerin kıvamını kaybetmemek için diğer malzemeleri hafif hafif karıştırarak eklemeye özen gösterin.

Nasıl yapılır?

Yumurtaları mikserle çırpın. Daha sonra şekeri ekleyin ve karışım krema halini alana kadar en az 3 dakika daha mikserle çırpın. Sıvı yağ ve süt ekledikten sonra çırpma işlemine birkaç dakika daha devam edin. Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip kıvamını bulana kadar karıştırın. Kek harcını bir turta ya da yuvarlak kek kalıbına aktarıp üzerine biraz tarçın serpin. Elmaları daire şeklinde dilimleyerek kek harcının üzerine dizin. Üzerlerine kalan tarçını serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Afiyet olsun.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Sıcak su içmek zayıflatır mı? Sıcak su içmek zayıflatır mı?
Pratik Bilgiler
Cildinizin sıkılaşmasını sağlayacak: Maydonoz yağı Cildinizin sıkılaşmasını sağlayacak: Maydonoz yağı
Cilt Bakımı
En Güncel Galeriler
Babası Instagram'ını kapattırmıştı! Roza Sabah bomba gibi geri döndü!
Babası Instagram'ını kapattırmıştı! Roza Sabah bomba gibi geri döndü!
Fahriye oğlu Karan ile pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Fahriye oğlu Karan ile pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Türkiye Güzeli'nin Fahrettin Koca yanıtı olay oldu! Pes dedirtti!
Türkiye Güzeli'nin Fahrettin Koca yanıtı olay oldu! Pes dedirtti!
Seda Sayısal Loto çekilişini "Haydi Bismillah" diyerek yapınca...
Seda Sayısal Loto çekilişini "Haydi Bismillah" diyerek yapınca...
Annesini kaybeden Hande'den duygulandıran paylaşım! Yürek dağladı
Annesini kaybeden Hande'den duygulandıran paylaşım! Yürek dağladı
Hatice'nin sevgilisiyle pozu olay oldu! Yorum yağdı!
Hatice'nin sevgilisiyle pozu olay oldu! Yorum yağdı!
Önceki Haberler
Tam bir şifa deposu: Kemik suyu çorbası
Tam bir şifa deposu: Kemik suyu çorbası
Sivilce izlerini azaltan 7 mucize besin!
Sivilce izlerini azaltan 7 mucize besin!
Dilber Ay'ın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim!
Dilber Ay'ın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim!
Saç yıkarken bilmeden yapılan 6 hata!
Saç yıkarken bilmeden yapılan 6 hata!
Ünlü fenomen 1ü5 milyonluk aracını ateşe verdi karşısında mangal yaktı
Ünlü fenomen 1ü5 milyonluk aracını ateşe verdi karşısında mangal yaktı
Fotoğraflarda daha güzel çıkmak istiyorum diyorsanız...
Fotoğraflarda daha güzel çıkmak istiyorum diyorsanız...
Sorulara yanıt veremeyen Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi!
Sorulara yanıt veremeyen Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi!
Danla'dan ortalığı karıştıracak itiraf: Enes bana yıllardır aşık!
Danla'dan ortalığı karıştıracak itiraf: Enes bana yıllardır aşık!
Yorumlar