Kemik suyu çorbası nasıl yapılır tam bir şifa deposu!

Soğuk havalar yaklaşırken hastalıklara açık hale gelen bağışıklık sistemimizi yediklerimizle güçlendirmemiz gerekiyor. Kemik suyu çorbası içerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde vücut direncini artırıyor. Kemik suyu çorbası nasıl yapılır diye araştırıyorsanız elmaelma.com olarak hazırladığımız bu nefis tarife bir göz atın! İşte leziz mi leziz kemik suyu çorbası tarifi...

Kemik suyu çorbası malzemeleri:

6 adet ilikli kemik

2 litre su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yumurta sarısı

3 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı un

Tuz

Pul biber

Nane

Maydanoz

Hazırlanışı:

6 adet ilikli kemiği bir tencereye alın ve üzerine 2 litre su ile tuz ekleyin. 1,5 saat kadar kaynatın. Daha sonra ayrı bir kabın içine 1 yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı yoğurdu ekleyin ve karıştırın. Üzerine tuz ve 1 yemek kaşığı unu ekleyin karıştırın ve son olarak arzunuza göre nane ve pul biberi ekleyin. Pişen kemik suyunuzu bir süzgeç yardımıyla tencereye süzün. Hazırladığınız karışım içerisine süzdüğünüz kemik suyundan 2-3 kepçe koyun ve karıştırın. Daha sonra karışımı kemik suyuna yavaş yavaş dökerek karıştırmaya devam edin. Üzerini maydanoz ya da istediğiniz baharatlarla süsleyip, servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.