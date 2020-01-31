search menu
search
close

Keten tohumu maskesi nasıl yapılır pürüzsüz cildin sırrı burada!

Cildi pürüzsüzleştiren bu maske ile sonuca siz bile inanamayacaksınız. İşte malzeme listesi ve hazırlanışı!

Keten tohumu maskesi nasıl yapılır pürüzsüz cildin sırrı burada!
-A A+

Cildinizin pürüzsüz bir görünüme mi kavuşmasını istiyorsunuz? Keten tohumu maskesi tam da bu iş için harika bir öneri olacak. Cilt lekelerini yok etmesinden tutun da cildinize parlaklık ve ışıltı kazandırmasına kadar her derde deva olabilecek bu şahane maske ile sonuca siz bile inanamayacaksınız. Keten tohumu maskesi nasıl hazırlanır? sorusunun cevabını içeriğimizden okuyabilirsiniz. 

Malzemeler: 

2 yemek kaşığı keten tohumu, Aloe vera jeli

Hazırlanışı:

Keten tohumlarını bir kaseye alın ve istediğiniz kıvamı elde edene kadar azar azar aloe vera jeli ekleyin. Karışımı temizlenmiş cildinize kalın bir tabaka halinde uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra güzelce yıkayın. En iyi sonuç için haftada 2-3 defa uygulayabilirsiniz. Bu maskeyi kullanmadan önce cildinizin keten tohumu ve aloe veraya karşı alerjisi olup olmadığından emin olun.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Sigarayı bıraktıktan sonra bakın vücudunuzda neler oluyor! Sigarayı bıraktıktan sonra bakın vücudunuzda neler oluyor!
Sağlık
Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz! Görenler dönüp dönüp baktı! Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz! Görenler dönüp dönüp baktı!
Magazin
En Güncel Galeriler
En güzel yüzlü 50 kadın listesinin zirvesindeki Türk bakın kim!
En güzel yüzlü 50 kadın listesinin zirvesindeki Türk bakın kim!
Bu mutluluklar mazide kaldı! İşte geçmişte sevgili olan ünlüler...
Bu mutluluklar mazide kaldı! İşte geçmişte sevgili olan ünlüler...
Dünyaca ünlü rapçi makyajsız yakalandı suratını gören...
Dünyaca ünlü rapçi makyajsız yakalandı suratını gören...
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Estetikten tanınmaz halde! Bahar'ın yeni halini görenler şaşıp kalıyor
Estetikten tanınmaz halde! Bahar'ın yeni halini görenler şaşıp kalıyor
Instagram'ın fenomen doktorunun esktetiksiz haliyle şoke etti!
Instagram'ın fenomen doktorunun esktetiksiz haliyle şoke etti!
Önceki Haberler
Adanalı dizisinin Pınar'ı estetikle bambaşka biri oldu!
Adanalı dizisinin Pınar'ı estetikle bambaşka biri oldu!
Survivor 2020'ye bomba isim! Kimse beklemiyordu!
Survivor 2020'ye bomba isim! Kimse beklemiyordu!
Kahvaltıdan kalkmak istemeyeceksiniz: Baharatlı peynir topları
Kahvaltıdan kalkmak istemeyeceksiniz: Baharatlı peynir topları
Hadise'nin yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü!
Hadise'nin yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü!
Haftada iki kez görüşmek ilişkileri güçlü kılıyor!
Haftada iki kez görüşmek ilişkileri güçlü kılıyor!
Sekste partneri uyarmanın yolu kokudan geçiyor!
Sekste partneri uyarmanın yolu kokudan geçiyor!
Yapımı çok basit: Damla çikolatalı kek tarifi
Yapımı çok basit: Damla çikolatalı kek tarifi
Muhteşem tat: Alinazik kebabı tarifi
Muhteşem tat: Alinazik kebabı tarifi
Yorumlar