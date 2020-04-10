Baş ağrısına ne iyi gelir lavanta yağı kullanın!

Genellikle migrene bağlı olarak hissedilen baş ağrıları hayatı çekilmez bir hale getiriyor. Çoğu zaman ilaçlar da baş ağrılarına çare olmuyor. Baş ağrısından muzdarip kişiler ağrıyı dindirmenin doğal yollarını yaşamları boyunca araştırmak zorunda kalabiliyor. Elmaelma.com olarak baş ağrınızı anında hafifletecek doğal yöntemleri sıraladık. İşte baş ağrısını gideren 3 etkili bitkisel yağ!

Okaliptus yağı

Okaliptüs yağı, hafif baş ağrıları için uygun bir bitkisel yağdır. Ayrıca sinüzit kaynaklı baş ağrılarında da buhar banyosu yaparken suya damlatılarak uygulanabilir.

1 litre kaynamış sıcak suya 5 damla okaliptüs yağını ekleyin. Suyu koyduğunuz leğen veya kaseye doğru gözlerinizi kapatarak eğilin ve başınızı bir havlu yardımıyla örterek, sudan çıkan dumanı derin nefesler şeklinde soluyun.

Nane yağı

Nane yağı baş ağrısı ve migren ağrılarını tedavi etmek için kullanılan en yaygın doğal yöntemler arasında yer alıyor. Gerginlikten kaynaklanan baş ağrılarına nane yağının iyi geldiğini birçok çalışma söylüyor.

Alın derinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Omuzlarınıza, alnınıza ve boynunuzun arkasına sürerek ağrı kesici etkisinden faydalanabilirsiniz.

Lavanta yağı

Lavanta yağını baş ağrınız için uygulayabileceğiniz iki yöntem bulunmakta.Yarım tencere kaynamış su içerisine 4-5 damla lavanta yağı damlatıp buharını solumanız sizi rahatlatacaktır.

Lavanta yağı ve badem yağını 1/3 oranında karıştırarak şakak bölgenize masaj yaparak uygulayın.