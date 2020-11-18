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Basur doğal yolla nasıl geçer kabusunuz olmasın!

Basur doğal yolla nasıl geçer? Anüs damarlarında iltihaplanma oluşması ile oluşan basuru ortadan kaldıran doğal yolları sizler için hazırladık!

Basur doğal yolla nasıl geçer kabusunuz olmasın!
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Birçok kişinin yaşadığı basur problemi oldukça can sıkıcı bir durumdur. Neredeyse günlük hayatı durduracak seviyede ağrıya ve acıya neden olan bu rahatsızlığın doğal yollardan tedavisi mümkün. Anüs damarlarında oluşan iltihaplanmayı önleyecek doğal yolları sizleri için hazırladık. Peki basur doğal yolla nasıl geçer? İşte basuru geçirmenin doğal yolları! 

Aleovera

Aleovera yanma hissini azaltan bir mucizedir. Yüzlerce yıldır sayısız faydalarının yanı sıra basur tedavisi içinde kullanılmaktadır. Bu muhteşem bitki doğal bir yumuşatıcı ve iltihap önleyicidir; bu yüzden tahriş ve iltihaplanma gibi problemleri gidermek için idealdir.

Mango çekirdeği

Mango çekirdeğide yine basur tedavisinde önerilenlerden biridir. İçeriğindeki iltihap önleyici maddeler sayesinde basur derdinizden kurtulamanızı sağlıyor. Sadece günde 2 defa tüketmeniz bu sorununuzu gidermek açısında yeterli olacaktır. 

Muz

Hepinizin de bildiği gibi muzda bol miktarda potasyum bulunmaktadır. Basur tedavisi için önerilen besinlerden biri de muzdur. Özellikle süt ile karıştırıldığında kan damarlarının rahatlamasına yardımcı olmakta ve rektum damarlarındaki stres ve basıncı azaltmaktadır. 

İncir

Basura iyi geldiği söylenen besinlerden sonuncusu ise incirdir. Basur tedavisi için yapmanız gereken tek şey 4 inciri ıslatmak ve sabah – tercihen aç karnına – bu suyu içmektir.İncir, basur tedavisi için kullanmanın bir başka yolu da, yapraklarından çay yapmaktır. Çayı soğuttuktan sonra basura uygulayın. İki tedaviyi birleştirmek daha hızlı sonuç verecektir.

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