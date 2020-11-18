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Beşamelsiz fırında karnabahar nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!

Akşam yemeği için lezzetli ve hafif bir yemek arıyorsanız 5 malzemeli beşamelsiz fırında karnabahar tarifi tam da size göre! İşte fırında karnabahar tarifi...

Beşamelsiz fırında karnabahar nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!
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Karnabahar faydaları saymakla bitmeyen kış sebzelerinden biri. Sağlık açısından oldukça önemli olan bu sebzenin faydalarından yararlanmanın en sağlıklı yolu da fırında yapmaktan geçiyor. Beşamel sosa ihtiyaç duymadan sadece 5 malzemeyle harika bir karnabahar yemeği tatmaya hazır olun! Peki 5 malzemeli beşamelsiz fırında karnabahar nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Malzemeler:

1 adet orta boy karnabahar
2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

Karnabaharları yıkayın ve çiçeklerine ayırın. Derince bir tencereye alın ve üstüne çıkacak kadar su koyup, karnabaharlar hafifçe yumuşayana dek 15 dakika kadar haşlayın. Haşladığınız karnabaharları süzün ve 1 su bardağı kaşar peyniri, tuz ve karabiberle harmanlayın. Harmanladığınız karnabaharları bir fırın tepsisine yerleştirin.Üstüne 1 su bardağı sütü gezdirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. 20 dakikanın sonunda fırından alın ve üstüne kalan 1 su bardağı kaşar peynirini serpip , tekrar fırına verin. Fırının ayarını 200 dereceye getirin ve üstleri kızarana dek yaklaşık 10 dakika da bu şekilde pişirin.Ardından fırından alın ve sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!

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