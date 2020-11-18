Beşamelsiz fırında karnabahar nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!

Karnabahar faydaları saymakla bitmeyen kış sebzelerinden biri. Sağlık açısından oldukça önemli olan bu sebzenin faydalarından yararlanmanın en sağlıklı yolu da fırında yapmaktan geçiyor. Beşamel sosa ihtiyaç duymadan sadece 5 malzemeyle harika bir karnabahar yemeği tatmaya hazır olun! Peki 5 malzemeli beşamelsiz fırında karnabahar nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Malzemeler:

1 adet orta boy karnabahar

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

Karnabaharları yıkayın ve çiçeklerine ayırın. Derince bir tencereye alın ve üstüne çıkacak kadar su koyup, karnabaharlar hafifçe yumuşayana dek 15 dakika kadar haşlayın. Haşladığınız karnabaharları süzün ve 1 su bardağı kaşar peyniri, tuz ve karabiberle harmanlayın. Harmanladığınız karnabaharları bir fırın tepsisine yerleştirin.Üstüne 1 su bardağı sütü gezdirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. 20 dakikanın sonunda fırından alın ve üstüne kalan 1 su bardağı kaşar peynirini serpip , tekrar fırına verin. Fırının ayarını 200 dereceye getirin ve üstleri kızarana dek yaklaşık 10 dakika da bu şekilde pişirin.Ardından fırından alın ve sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!