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Borcamda kesme muhallebi nasıl yapılır bir dilim yetmeyecek!

Siz de sütlü, hafif tatlılardan vazgeçemiyorsanız borcamda kesme muhallebiyi mutlaka denemelisiniz! İşte borcamda kesme muhallebi tarifi...

Borcamda kesme muhallebi nasıl yapılır bir dilim yetmeyecek!
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Bildiğiniz tüm muhallebi tariflerini unutturacak bir muhallebiyle karşınızdayız. Bu lezzet diğerlerine pek benzemiyor. Borcamda kesme muhallebi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? diyorsanız doğru yerdesiniz. İster çay saatlerinde olsun, işter akşam yemeklerinden sonra, her daim tüketebileceğiniz bu lezzete hem siz hem sevdikleriniz bayılacak!

Malzemeler:

3 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı buğday nişastası
3 yemek kaşığı irmik
1 litre süt
3/4 su bardağı şeker
1/2 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Un, nişasta ve irmiği bir tencere içerisine alıp güzelce karıştırın. Ardından sütten 1 su bardağı ekleyip bir çırpıcıyla hızlıca çırpın. Karışım tamamen homojen hala geldikten sonra sütün geri kalanını da ekleyip ocağı orta ateşe alın ve pişirmeye başlayın. Muhallebiyi devamlı olarak çırpıcıyla karıştırmaya devam edin ve süt kaynamaya başladıktan sonra şekerini de ekleiyn. Kıvamı koyulaşana dek çırpıcıyla karıştırarak pişirin. Yoğun bir boza kıvamını aldıktan sonra ocağı kapatın.

Son olarak tereyağını ekleyerek iyice karıştırın. 20x20 boyutlarında bir borcamı suyla ıslatın ve fazla suyunu dökün. Borcam hala hafifçe ıslakken hazırlamış olduğunuz muhallebiyi içerisine dökün ve üstünü bir spatula ile düzleştirin. Üstünün kurumaması için 5-10 dakika ilk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerini streç filmle kaplayın. Muhallebiye tamamen değeceği için kabuk bağlamasını önleyecektir. En az 3 saat tercihen bir akşam buzdolabında dinlendirdikten sonra dilediğiniz boyutlarda dilimler keserek süsleyin ve soğuk servis edin. Afiyet olsun!

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