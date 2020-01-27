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Kahvaltı sofraları için çemen yapmanın en kolay tarifi!

Sabah kahvaltılarında tatlı sevenler kadar tuzlu lezzet sevenler için evde çemen yapmanın tarifini paylaştık!

Kahvaltı sofraları için çemen yapmanın en kolay tarifi!
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Sabah kahvaltıda tuzlu lezzet sevenler için sıcacık ekmeğin üzerine süreceğiniz çemen yapmanın en kolay tarifini elmaelma.com okurları için derledik! Sizde evde en kolay hali ile kendi çemeninizi yapabilirsiniz. Nasıl mı? İşte ecde çemen yapmak için ihtiyacınız olan kolaylıkla bulabileceğiniz malzemeler. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler; 3 yemek kaşığı biber salçası, 3 yemek kaşığı domates salçası, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tatlı kırmızı biber, 1 yemek kaşığı galeta unu, 1/2 tatlı kaşığı çemen tozu, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kişniş tozu, 1/2 çay kaşığı kimyon, 1/2 çay kaşığı hardal tozu, 1/2 çay kaşığı karabiber yeterli olacaktır. 

Yapılış aşaması; Kahvaltılık çemen hazırlığı için; uç kısımlarını kesip kabuklarını soyduğunuz sarımsakları havanda tuzla ezin. Domates ve biber salçalarını bir kaseye alıp tahta kaşıkla karıştırın. Ezilmiş sarımsak, zeytinyağı, tatlı kırmızı biber, galeta unu, çemen tozu, kişniş tozu, kimyon, hardal tozu ve karabiberi ayrı bir kapta harmanlayın.

Hazırladığınız baharat karışımını salça karışımıyla harmanlayıp kıvam almasını sağlayın. Gerekirse sonradan eklediğiniz çok az miktarda ılık su ya da zeytinyağı ilavesiyle kıvamını bağlayın. Kapağı kapalı cam bir kavanozda bir gün boyunca beklettikten sonra sabah kahcaltılarında afiyetle yiyebilirsiniz. 

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