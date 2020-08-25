Hülya Avşar, balkonda spor yaptığı anları paylaştı binlerce beğeni aldı!

Karantina döneminde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı cüretkar paylaşımlarla gündemden düşmeyen şarkıcı Hülya Avşar, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

Şimdilerde ailesiyle Ayvalık'ta tatil yapan 56 yaşındaki güzel şarkıcı, balkonda bikinisiyle spor yaparken verdiği pozu Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Hülya Avşar'ın "yıldız" emojisiyle yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Teknede keyif yaptığı anları paylaşmıştı

Öte yandan Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde kırmızı bikinisiyle tekne keyif yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sere serpe uzanıp güzel havanın tadını çıkaran Avşar, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı.