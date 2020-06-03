Göz kuruluğuna ne iyi gelir uzun süre televizyon izlemeyin!

Modern yaşamın getirdiği en yaygın sorunlardan biri de göz kuruluğu. Her mevsimde ortaya çıkabilen göz kuruluğuna pek çok faktör neden olabiliyor. Klima, vantilatör, uzun süre ekrana bakmak gibi sebepler göz kuruluğuna yol açıyor. Göz kuruluğu şikayeti olanların en kısa sürede uzmana başvurması gerekiyor. İşte göz kuruluğu hakkında tüm merak edilenler...

Göz kuruluğu nedir?

Göz kuruluğu, gözyaşlarının gözler için gerekli nemlendirmeyi sağlayamadığında ortaya çıkan yaygın bir durumdur. Gözyaşları birçok nedenden dolayı gözleri nemlendirmede yetersiz kalabilir. Göz kuruluğunun kronik olması çoğunlukla yeterli gözyaşı üretilemediğinde ortaya çıkar. Bunun nedeni gözyaşlarının çok hızlı buharlaşması olabilir. Ayrıca gözün içinde veya göz çevresinde iltihaplanma olmuş olma ihtimali de vardır. Geçici göz kuruluğu ise genellikle çevresel faktörlerden dolayı ortaya çıkar. Göz bezlerindeki ve göz civarındaki cilt hastalıkları ve alerjik durumların hepsi kronik göz kuruluğuna sebep olabilir.

Göz kuruluğu belirtileri

Göz kuruluğu belirtileri çoğu kişide benzerdir. Genellikle her iki gözü de etkiler. En yaygın göz kuruluğu belirtileri şöyledir:

Gözlerde batma, yanma veya kaşıntılı bir his,

Gözlerin içinde veya etrafında lifli mukus birikmesi,

Gün ışığına veya diğer ışıklara karşı duyarlılık,

Gözlerin çoğunlukla kızarık olması veya zaman zaman kızarması,

Gözlerin içinde bir madde varmış hissi.

Göz kuruluğu neden olur?

Yaş ilerlemesi, üretilen göz yaşı miktarının ve kalitesinin azalmasından dolayı göz kuruluğunu ortaya çıkarabilecek bir etkendir. Bunun yanında bazı ilaçların yan etkileri göz kuruluğuna yol açar. Kontakt lenslerin çok uzun süre kullanılması da göz kuruluğuna yol açabilir. Bazı alerjiler ve tıbbi durumlar da göz kuruluğuna sebep olur. Ancak kuru gözlerin en temel nedeni gözyaşı eksikliğidir.

Göz kuruluğu tedavisi

Yaz aylarında klima ve vantilatör kullanımından kaçının

Göz kuruluğu günümüz yaşam tarzından dolayı çok yaygın olduğundır. Özellikle yaz aylarında kullanılan klima ve vantilatörden kaynaklanan hava akımlarından kaçınmak göz kuruluğu oluşmasını önler. Yine yaz aylarında güneş gözlüğü kullanmak da bunu önlemek için etkili bir yoldur. Kış aylarında ise evlerde doğal olmayan ısıtma yöntemleri havanın kurumasına neden olur. Bu nedenle gözler daha fazla kurur. Bunun önlenebilmesi için evin havasının özel cihazlarla nemlendirilmesi veya kalorifer peteklerinin üzerine buharlaşarak havayı nemlendirecek su koyulması gerekir.

Uzun süre bilgisayar kullanmak ve TV izlemek gözleri kurutuyor

Sık kitap okuma, uzun süre bilgisayar kullanımı ve uzun süre TV seyretme gözleri yoran ve kuruluğa neden olan etkenler arasındadır. Bu aktiviteler devam ederken ara verip gözlerin birkaç dakika dinlendirilmesi göz kuruluğunun oluşmasını engeller. Bunun dışında göz kuruluğunun altında yatan göz kapağı iltihabı için doktor bir antibiyotik içeren damla veya oral antibiyotik önerebilir. Yine kornea iltihabından kaynaklanan göz kuruluğu için de antibiyotik tedavisi uygulanır.