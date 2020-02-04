Ekinezya neye iyi gelir şiddetli baş ağrılarını kesiyor!

Papatya ailesinden gelen Latince adıyla Asteraceae yani ekinezya sahip olduğu özelliklerle insan vücuda iyi gelen bir bitki. Özellikle doğal bir ağrı kesici olması migren ağrıları çeken insanlar için kurtarıcı bir çay olmasını sağlıyor. Ekinezyanın yararı bununla sınırlı değil. Kan şekerinden, hücrelere, bağışıklık sistemini güçlendirmeden, cilt problemlerine fayda sağlıyor. İşte ekinezyanın bilmediğiniz yararları!

Kan şekeri düzenler

Ekinezya çayı tüketmek kan şekeri seviyesinin kontrol edilmesini sağlar. Antioksidan özellikleri sayesinde diyabetiklerde ani sıçramaları, hipoglisemik hastalarda ise düşmesini önler. Ayrıca, hipertansiyonun önlenmesine katkı sunar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Antiviral ve antimikrobiyal etkisi, ekinezyanın bağışıklık sistemini güçlendirmeye olanak tanıyor. Böylece soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıkların önüne geçiyor.

Hücrelere iyi gelir

Ekinezya tüketmek vücudunuzdaki koruyucu hücrelerin sağlığını arttırır. Ekinezyadaki bileşiklerin çoğu bağışıklık hücrelerini destekler ve sağlıklı hücre büyümesini teşvik eder.

Doğal ağrı kesici

Ekinezyanın ağrı kesici özelliği sayesinde migren atakları ve şiddetli baş ağrılarını gidermede birebir bir çaydır.

Antikanser potansiyeli

Ekinezya, kanseri önlemeye yardımcı olabilir, çünkü kanserli hücreleri yok etmek için vücudun bağışıklık sistemini harekete geçirir. Her ne kadar ekinezya mutlak bir antioksidan olarak görülmese de, T-hücreleri gibi uygun bağışıklık sistemi hücrelerini uyararak serbest radikallerin yok edilmesine yardımcı olabilir, böylece kanserin gelişmesini önler. Ancak, bu iddiayı doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.

Cilt sorunlarını geçirir

Güneş yanığı ile birlikte, ekinezya, sedef hastalığı ve egzama şikayeti olan hastalara önerilmektedir. Etkilenen bölgeye sürülürse, iyileşme oldukça hızlı bir şekilde görülebilir. Tahriş ve iltihabı iyileştirmenin yanı sıra, güçlü antibakteriyel ve antiviral güçleri nedeniyle, açık yaraların enfekte olmasını da önler.