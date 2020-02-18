Kızılcık neye iyi gelir kötü kolesterolü düşürüyor!

İçerisinde A, C, E, K gibi birçok vitamin ve minerali barındıran kızılcık, insan sağlığı için çok faydalı bir besin. Ülkemizde Karadeniz ve Çukurova'da yetiştirilen kızılcık yüzyıllardır hekimler tarafından hastalıkları tedavi etmede şifasından faydalanılmış bir meyvedir. Kızılcığın en önemli faydalarından biri de birçok insanın sağlık sorunu olan kötü kolesterolü düşürmesidir. İşte kızılcığın daha önce hiç duymadığınız yararları!

Kalp hastalığı riskini azaltır

Araştırmalar, kızılcık tüketmenin, kanın pıhtılaşmasını engelleme, kan basıncını düşürme ve iltihaplanmayı azaltma yeteneklerinden dolayı kalp sağlığına bir dizi yarar sağladığını ortaya koymuştur.

İdrar yolu enfeksiyonlarını önler

Kızılcık suyu idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmeye yardımcıdır. Bunun nedeni kızılcıkların proantosiyanidinler veya kısaca PAC’ler olarak adlandırılan bir antioksidanla yüklü olmasındandır. PAC’ler, bakterilerin idrar yolu duvarına yapışma kabiliyetini azaltır ve böylece idrar yolu enfeksiyonları geliştirme şansını azaltır.

Kötü kolesterolü düşürüyor

Düşük kalorili kızılcık suyunun düzenli tüketilmesi, kolesterolün diğer bir bileşeni olan LDL veya“ kötü ”kolesterol ve trigliseritleri azaltır. Ancak kızılcık suyu tüketilirken şekersiz olması önem taşıyor. Yapılan çalışmalar şekerin kolesterol düzeyleri üzerinde ters bir etkisi olduğunu göstermektedir.

Kansere kalkan oluyor

Kızılcık çağın hastalığı kanserden de koruyan bir besindir. Kızılcık üzerinde yapılan çalışmalar, karaciğer ve meme kanseri oluşumunda kanserli hücrelerin üreyip gelişmesini önlediğini kanıtlar niteliktedir.

Yağ yaktırır

İnsanların günümüzdeki en büyük sağlık sorunlarından biri de hızlı kilo alımı. Kızılcık suyu vücudumuzdaki yağ birikintilerine hızlı bir etkisi olan organik asitler içerir.

Enflamasyonu önler

Kızılcık gibi antienflamatuvar yiyecekler, zengin antioksidan içeriği sayesinde doğal olarak enflamasyonla mücadeleye yardımcı olabilir. Kızılcık gibi antioksidan bakımından zengin yiyecekleri tüketmek, serbest radikallerin etkisiyle savaşmak ve iltihabı hafifletmek için kolay bir yoldur.

Sindirimi artırır

Lif genel bağırsak sağlığı için harikadır ve kızılcık da onunla doludur. Sağlıklı bir sindirim sistemi için liflere ve düzenli bağırsak hareketlerini sürdürmeye ihtiyacımız vardır. Lif sizi daha uzun süre tok tutarak sağlıklı olmayan besinleri tüketmenize engel olur.