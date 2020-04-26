Sırt ağrısına ne iyi gelir yüzme sırt ağrılarını gideriyor!

Sırt ağrılarına genellikle modern yaşamın getirdiği hareketsizlik neden oluyor. Her beş kişiden birinin hayatında en az bir kez yaşadığı sırt ağrıları yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Sırt ağrıları nadiren de olsa önemli bir hastalığın belirtisi olabiliyor. Kas incinmesi gibi basit bir nedene bağlı olabileceği gibi, kalp, akciğer, safra kesesi rahatsızlıkları ya da boyun ve sırt fıtıkları gibi pek çok hastalığın belirtisi de olabilir. İşte sırt ağrıları hakkında bilinmesi gereken tüm bilgiler!

Sırt ağrısı nedir?

Sırt ağrısı baş bölgesinin altından bel bölgesine kadar sırtımızda bulunan omurganın her iki tarafında bulunan kasların gerilmesi sonucu meydana gelen ağrıdır. Çoğunlukla stres kaynaklı olan rahatsızlık genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. Bazı durumlarda boyun, omuz ve sırt bölgesinde bulunan sinirlerin çeşitli faktörlerden kaynaklı baskı altında kalması ve sırt kaslarının uzun süre gerilmesi neticesinde de oluşur.

Sırt ağrısı belirtileri

Yaşam tarzınız sırt ağrısı nedenleri arasında önemli bir yere sahip olabilir. Bilgisayar başında çok fazla oturuyor, gün içinde çok az hareket ediyor, yanlış duruş, oturuş ve beslenme alışkanlığına sahipseniz; çok fazla rüzgâr, soğuk hava vb. koşullara maruz kalıyorsanız sırt ağrılarının oluşumu kolaylaşır. Bunun dışında mutlaka doktorunuza başvurmanız gereken bazı belirtiler de aşağıdaki gibidir:

Son 3 ay içinde geçirilmiş ciddi travmalar

Bağışıklık sistemini etkileyen bir hastalığın varlığı

Uzun süreli kortizon kullanımı

Gece terlemeleri

Gece artan sırt ağrıları

Sırt ağrısının artış göstermesi

Kemik erimesi olan kişilerde küçük travma ve ani hareketlerle ortaya çıkan sırt ağrısı

Ağrının bir aydan uzun sürmesi

Bacaklarda uyuşma, güçsüzlük ve idrar kaçırma eşik ediyorsa

Sırt ağrısı nasıl tedavi edilir?

Sırt ağrısı tedavisi yöntemleri de sırt ağrısı sebepleri kadar çoktur. Yaşam şeklinin değiştirilmesi ağrıların hafiflemesine sebep olacağı gibi ilaçlı ve ilaçsız tedavi seçenekleri de bulunur. Hekiminiz bu tedavi yöntemlerine sizinle birlikte karar verir. Akut sırt ağrıları çoğunlukla ilaçlı tedavi edilir. Egzersiz ve spor ile desteklenir. Bazı sırt ağrısı çeşitlerinde doktor direkt olarak ağrılı noktaya enjeksiyon yapar. Spesifik sırt ağrısı ile karşı karşıya kalınması durumunda ağrının odağına ulaşılır. Bu durumda kullanılan ilaçlar farklıdır. İlaçsız tedavide genellikle hareket önerilir. Hastanın yaşına ve fiziksel durumuna göre yürüyüş, bisiklet ya da yüzme önerilebilir.

Yüzme sırt ağrısına iyi geliyor!

Sıklıkla sırt ağrısı şikâyeti olan kişilere doğru şekilde fiziksel aktivite yapması önerilir. Yüzmek pek çok ağrı çeşidinde olduğu gibi sırt ağrısına da son derece iyi gelen bir spordur. Doğru esneme hareketlerini günlük yaşamınızın bir parçası haline getirin.

Uzun süre hareketsiz kalmaktan kaçının

Aynı zamanda dengeli beslenin ve fazla kilolardan kaynaklı omurgaya binen aşırı yükün azalmasını sağlayın. Duruş, oturuş, sürüş ve yatış pozisyonunuzu gözden geçirin. Yatak, sandalye, koltuk seçiminde bedeniniz için en uygun olan tercih edilmelidir. Aracınızın koltuk ayarının bel, sırt ve boynunuzu desteklediğinden emin olun. Mümkün olduğunca stres ve gerilimden uzak durun. Vücudunuzdaki kasları zorlayacak hareketler yapmayın. Soğuk, rüzgâr ve ıslanmaktan kaçının. Kemiklerinizi güçlendirmek için güneş ışığından faydalanın. Tüm bunların yanı sıra düzenli olarak hekimize görünerek rutin kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin.