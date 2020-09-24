Ertuğrul Makena'nın ALPHA'sı

Motor sporlarının hepsini büyük bir ilgi ile takip eden Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun resmi pilotu Ertuğrul Makena, GT86 VR38 DETT TWİN TURBO 1200HP'lik arabasıyla Otomobil Sporları camiasında heyecanı ikiye katladı.

Yarışlarda kullandığı S13 LT4 V8 Supercharger 700HP’lik arabası ile Türkiye'nin en güçlü drift aracı durumunda olsa da Makena, yılların tecrübesi ve birikimi ile çıtayı yükseltmiş durumda.

Pilot Ertuğrul Makena, son hazırladığı GT86 VR38 DETT TWİN TURBO 1200HP'lik arabasıyla, sevenleriyle buluşturmak için geri sayıma başladı!

Benzerlerinin, dünyanın en büyük Drift Organizasyonu olan Formulad Pistlerinde yarıştığı bu araç, Otomobil Sporları Camiyasında büyük heyecan yaratmış durumda.

Yaklaşık 2 yıl süren projenin hazırlığında 2 milyon TL harcama yapıldı. Adı ALPHA olan araç, Türkiye ve Avrupa’ nın en güçlü drift aracı olarak yakında sevenleri ile özel bir etkinlikte buluşmaya hazırlanıyor.