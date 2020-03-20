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Kaygılar nasıl giderilir şu anınızı düşünün!

Koronavirüs yarattığı ölümlü vakaların yanında psikolojimize de tesiri büyük oldu. Koronavirüs kaygılarınızla başa çıkmanızı sağlayacak önerileri sıraladık!

Kaygılar nasıl giderilir şu anınızı düşünün!
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Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını sebebiyle pek çok insan eve kapanmak durumunda kaldı. Koronavirüse yakalanmamış olsak dahi hastalık korkusu, kaygılar ve stres psikolojimizi ciddi anlamda etkiliyor. Bu zor süreçte mental sağlığımızı korumak oldukça önemli. Koronavirüs günlerinde kaygılarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacak öneriler haberimizde...

Gülümsemeyi unutmayın

Tüm stresten kurtulmanın en eğlenceli yolu tabii ki gülmektir. Kahkaha beyniniz tarafından salınan endorfinleri artırır ve kan basıncını düşürür. Bu yüzden, sürekli korku uyandıran haber hikayelerine bir ara verip; en sevdiğiniz komedi filmini izlemek sizin için iyi bir tercih olacaktır.

Şu anınızı düşünün

Anksiyete geleceğe yönelik bir zihin durumudur ve çoğu zaman asla gerçekleşmeyecek en kötü senaryoları kafanızın içinde dönmesine sebep olur. Bu nedenle, bu salgın dönemini atlatmaya çalışırken ''Ya hastalanırsam? Havaalanlarını kapatırlarsa ne olur? Ya aileme bir şey olursa?'' gibi gelecek kaygılarına cevap vermek yerine, onları bir kenara bırakıp; "Şu anda güvende miyim? Yapılması gereken bir şey var mı?" gibi soruları kendinize sorarak durumunuzu netleştirmek, kendinize yardım etmek ve kaygılanacağınız bir şey olmadığını görmek oldukça önemli. Doğru nefes teknikleri ile rahatlamayı öğrenin.

Meditasyon yapın

Meditasyon sadece bağışıklık sistemini büyük ölçüde desteklemekle kalmaz, stres hormonunuzun hareketini değiştirerek, dopamin ve seratonin salgılamanızı sağlayar. Böylece rahatlamanıza yardımcı olur.

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