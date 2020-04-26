Tır şoförlüğü yapan Tolga Karel'den açıklama 12 kişinin cesedini taşıdım!

Oyunculuk kariyerini sonlandırıp 2017 yılında ABD'ye taşınarak tır şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel, açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. Aylık 8 bin dolarlık kazancıyla çok konuşulan Karel, Amerika'daki hayatına dair ilginç açıklamalar yaptı.

"Böbrek filmi için 25 bin lira istendi"

'2. Sayfa'ya konuşan eski oyuncu, Türkiye'yi ve burada geçirdiği günlerini özlediğini söylerken; ABD'de yaşamanın çok zor olduğunu dile getirdi. Amerika'da hastanin bir böbrek filmi için kendisinden Türk parasıyla 25 bin TL istendiğini söyleyen Karel, filmi çektirmediğini anlattı.

"12 kişinin cesedini bir morga taşıdım"

Virüs salgını ortaya çıktığından beri evde pek vakit geçiremediğini söyleyen Tolga Karel, işinde yaşadığı en kötü olayı şöyle açıkladı: New York'a gidecektim bana 12 kişinin cesedini taşıyacağımı söylediler. Tırın soğutmalı dorsesinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin cesedini bir morga taşıdım.

Eşinin birkaç gün önce işten kovulduğunu da açıklayan Karel, "Onlar için gerekirse sabaha kadar çalışırım" şeklinde konuştu.