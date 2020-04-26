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Üç katmanlı supangle nasıl yapılır damak çatlatan tat!

İftarda yemekten sonra hafif ama muhteşem bir tatlı yemek istiyorsanız üç katmanlı supangle tam da böyle bir tat. İşte üç katmanlı supangle tarifi!

Üç katmanlı supangle nasıl yapılır damak çatlatan tat!
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Supangle en sevilen kakaolu tariflerden biri. Bugün supangleyi biraz daha farklı ve eğlenceli bir şekilde yapmanızı sağlayacak üç katmanlı bir supangle tarifi hazırladık. Altında ıslak nefis keki, arada pastacı kreması ve üzerinde muhteşem çikolatalı pudingiyle bu tarif sizi mest edecek. Üç katmanlı supangleye vazgeçemediğiniz tarifleriniz arasında yer açın! İşte şahane üç katmanlı supangle tarifinin yapılışı...

Malzemeler:

Keki için:

1 adet yumurta
2 yemek kaşığı zeytinyağı
80 mili litre süt(kaynama noktasına getirilerek içerisine 1 tatlı kaşığı limon suyu eklenecek)
90 gram toz şeker
70 gram un
1/2 çay kaşığı karbonat
1/2 çay kaşığı kabartma tozu
1 tutam tuz
55 mili litre kahve(sıcak)
26 gram kakao
1/2 paket vanilya

Pastacı kreması için:

2 adet yumurta sarısı
20 gram mısır nişastası
65 gram toz şeker
240 mili litresüt
1 yemek kaşığı tereyağı

Çikolatalı puding için:

500 mili litre süt
1/2 çay bardağı un
1 tatlı kaşığı nişasta
1/2 çay bardağı şeker
1 adet yumurta sarısı
1,5 yemek kaşığı kakao
50 gram bitter çikolata
2 yemek kaşığı tereyağı
1/2 su bardağı soğuk su

Yapılışı:

Kek için yumurta ve şekeri çırpın, zeytinyağı ekleyin. Kahveyi sıcak olarak hazırlayın ve içerisine kakao ekleyerek ayrı bir kasede karıştırarak kek karışımına ekleyin ve karıştırın. Un, kabartma tozu, karbonat, vanilya ve tuzu eleyerek karışıma ekleyin. Sütü ısıtın, içerisine limon suyu ekleyerek 10 dakika bekletin.

Hazırladığınız bu karışımı da ekleyerek karıştırın ve 19 cm'lik kalıpta önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kontrollü bir şekilde pişirin.
Pastacı kreması için sütü ısıtın ve ayrı bir kapta şeker ve nişastayı güzelce çırpın. Isınan sütten azar azar sürekli karıştırmaya devam ederek yumurtalı karışıma ekleyin. Karışım homojen bir hale geldiğinde hepsini tencereye alarak göz göz oluncaya dek karıştırarak pişirin. Ocaktan aldıktan sonra tereyağı ve vanilya özünü ekleyin.

Pudingi için süt, kakao, un, şeker ve yumurta sarısını bir tencereye alarak sürekli karıştırarak pişirin. Göz göz olduktan sonra altını kapatın ve tereyağı ile çikolata ekleyerek içerisinde erimesini sağlayın. Ara sıra karıştırarak kabuk bağlamadan ılınmasını bekleyin. Biraz soğuduktan sonra içerisine buz gibi soğuk su ekleyerek mikserle 5-10 dakika kadar çırpın. Keki servis kasesinin dibine yerleştirin. Üzerine beyaz kremanızdan ekleyin, en üste de çikolatalı puding ekleyerek dilerseniz fıstık ile süsleyerek servis edin, afiyet olsun.

 

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