Fırında soslu köfte nasıl yapılır şahane bir lezzet!

İftar sofranız için fırında soslu köfte yapmaya ne dersiniz? Yapılışı oldukça basit, lezzeti şahane bu tada bayılacaksınız. Üstelik sağlıklı ve doyurucu bir tarif. bu tarifte sos olarak salça yerine domates sosu kullandık. Çocuklarınızın dahi severek yiyeceği, misafirlerinize ikram edebileceğiniz soslu köfteler nasıl yapılır gelin birlikte göz atalım! İşte fırında soslu köfte tarifi!

Malzemeler:

500gr kıyma

1 adet yumurta

4 yemek kaşığı ekmek içi (ben daha önce hazırlamış olduğum ekmeklerden kullandım.)

1 tutam maydanoz

3-4 diş sarımsak

1 adet kuru soğan

Karabiber

Kimyon

Tuz

Sos için:

2 adet büyük boy domates

1 yemek kaşığı tereyağı

Kekik

Tuz

Karabiber

Üzeri için:

Kaşar Peyniri

Hazırlanışı:

Yumurta, soğan, sarımsak ve maydanoz rondoda çekilir. Kıyma, ekmek içi ve baharatlar ilave edilerek köfte güzelce yoğurulur. Vaktiniz var ise 1-2 saat buzdolabında, kapaklı bir kap içerisinde dinlendirilir. Köfteler şekillendirilerek fırın kabına dizilir ve 180 derecede ısıtılmış fırında hafif kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirilir.

Köfteler pişerken domates sos hazırlanır. Domatesler soyulur ve küçük doğranır. Diğer malzemeler eklenerek 10-15 dk kaynatılır. Köfteler hazır olduktan sonra domates sos üzerine gezdirilir ve fırına tekrar sürülür. Sos kaynayıp, koyulaştıktan sonra üzerine kaşar peyniri serpilir. Peynirler eridikten sonra fırından alınır. Afiyet olsun.