search menu
search
close

Fırında soslu köfte nasıl yapılır şahane bir lezzet!

Akşama ben ne yapacağım diye kara kara düşüyorsanız işte size lezzetli ve doyurucu bir seçenek! Fırında soslu kaşarlı köfte tarifi içeriğimizde!

Fırında soslu köfte nasıl yapılır şahane bir lezzet!
-A A+

İftar sofranız için fırında soslu köfte yapmaya ne dersiniz? Yapılışı oldukça basit, lezzeti şahane bu tada bayılacaksınız. Üstelik sağlıklı ve doyurucu bir tarif. bu tarifte sos olarak salça yerine domates sosu kullandık. Çocuklarınızın dahi severek yiyeceği, misafirlerinize ikram edebileceğiniz soslu köfteler nasıl yapılır gelin birlikte göz atalım! İşte fırında soslu köfte tarifi!

Malzemeler:

500gr kıyma
1 adet yumurta
4 yemek kaşığı ekmek içi (ben daha önce hazırlamış olduğum ekmeklerden kullandım.)
1 tutam maydanoz
3-4 diş sarımsak
1 adet kuru soğan
Karabiber
Kimyon
Tuz

Sos için:

2 adet büyük boy domates
1 yemek kaşığı tereyağı
Kekik
Tuz
Karabiber

Üzeri için:

Kaşar Peyniri

Hazırlanışı:

Yumurta, soğan, sarımsak ve maydanoz rondoda çekilir. Kıyma, ekmek içi ve baharatlar ilave edilerek köfte güzelce yoğurulur. Vaktiniz var ise 1-2 saat buzdolabında, kapaklı bir kap içerisinde dinlendirilir. Köfteler şekillendirilerek fırın kabına dizilir ve 180 derecede ısıtılmış fırında hafif kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirilir. 

Köfteler pişerken domates sos hazırlanır. Domatesler soyulur ve küçük doğranır. Diğer malzemeler eklenerek 10-15 dk kaynatılır. Köfteler hazır olduktan sonra domates sos üzerine gezdirilir ve fırına tekrar sürülür. Sos kaynayıp, koyulaştıktan sonra üzerine kaşar peyniri serpilir. Peynirler eridikten sonra fırından alınır. Afiyet olsun.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Nefir bir tat: Üç katmanlı supangle tarifi Nefir bir tat: Üç katmanlı supangle tarifi
Tatlı
Pınar Altuğ'dan eşiyle ilgili bomba itiraf: Gönül eğlendirecektim! Pınar Altuğ'dan eşiyle ilgili bomba itiraf: Gönül eğlendirecektim!
Ünlüler
En Güncel Galeriler
Yoğun bakıma alınan Fatih Altaylı'dan Canan Karatay bombası
Yoğun bakıma alınan Fatih Altaylı'dan Canan Karatay bombası
Yaşayan en güzel Rus seçilmişti! Pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Yaşayan en güzel Rus seçilmişti! Pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Ünlü modeli karantina bile durduramadı! Bikinili pozlarıyla mest etti!
Ünlü modeli karantina bile durduramadı! Bikinili pozlarıyla mest etti!
Doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi'nden üzen korona açıklaması!
Doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi'nden üzen korona açıklaması!
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Bu iki mucize besin onu koronovirüsten kurtardı!
Bu iki mucize besin onu koronovirüsten kurtardı!
Önceki Haberler
Tolga Karel'den olay açıklama: 12 kişinin cesedini taşıdım!
Tolga Karel'den olay açıklama: 12 kişinin cesedini taşıdım!
Sivilcelerden sonsuza dek kurtulmak istiyorsanız...
Sivilcelerden sonsuza dek kurtulmak istiyorsanız...
Güldür Güldür'ün Bilal'i evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi!
Güldür Güldür'ün Bilal'i evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi!
Acun'dan alkışlanacak hareket! 20 bin ailenin yüzü gülecek!
Acun'dan alkışlanacak hareket! 20 bin ailenin yüzü gülecek!
Koronayı yenen Burak Akkul son haliyle şaşırttı! Tam 17 kilo verdi!
Koronayı yenen Burak Akkul son haliyle şaşırttı! Tam 17 kilo verdi!
Onun da senden hoşlandığını gösteren 5 kanıt!
Onun da senden hoşlandığını gösteren 5 kanıt!
Kylie Jenner yeni malikanesinde poz verdi! Fiziğiyle olay oldu!
Kylie Jenner yeni malikanesinde poz verdi! Fiziğiyle olay oldu!
Ramazan'da susuzluğu gideren 7 harika besin!
Ramazan'da susuzluğu gideren 7 harika besin!
Yorumlar