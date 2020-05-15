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Emily Ratajkowski kimdir üstsüz fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Koronavirüs yasakları nedeniyle evinden çıkmayan Emily Ratajkowski, yatakta çekilmiş üstsüz fotoğrafını paylaşınca beğeni butonu çöktü.

Emily Ratajkowski kimdir üstsüz fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı!
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Cesur paylaşımlarıyla Instagram'a damga vuran Emily Ratajkowski, koronavirüs nedeniyle evinde geçirdiği bu dönemde de boş durmadı.Ratajkowski,  yatakta çekilmiş üstsüz pozunu takipçileriyle paylaşınca sosyal medya yıkıldı. Ünlü modelin paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı. 

Beğeni butonunu çökertti

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model Emily Ratajkowski, koronavirüs yasakları nedeniyle evinden fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.  Son olarak ünlü model üstsüz fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 

İşte o paylaşımı... 

Emily Ratajkowski kimdir?

7 Haziran 1991'de, İngiltere'nin başkenti Londra'ya bağlı Westminster'da, Polonya asıllı bir baba ile İsrail asıllı bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Annesi Kathleen Balgley bir akademisyen, babası John Ratajkowski ise bir ressam ve öğretmen olan Ratajkowski, beş yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Encinitas şehrine yerleşti.On dört yaşında Ford Models isimli modellik ajansına katıldı.Lise eğitimini, babasının da öğretmenlik yaptığı San Dieguito Akademisi'nde tamamladı. 2009 yılında Kaliforniya Üniversitesi'ne yüksek öğrenim hayatına başlasa da mankenlik kariyerini sürdürmek için bir yıl sonra buradan ayrıldı.

 

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