Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır enfes lezzet!

Görüntüsü ve tadıyla mest eden frambuazlı cheesecake tarifini bugün elmaelma.com okuyucuları için seçtik. Sosuyla iştah açan, eşsiz bir tat olan bu tarifi sevdiklerinizle keyifle tüketeceksiniz. Frambuazlı cheesecake tarifi ile çay saatlerinizi şenlendirecek, cheesecake sevmeyenlere bile bu lezzeti sevdireceksiniz. Hazırlaması biraz yorucu gibi gözükse de sonrasında çıkan şahane tatlı ile gözleriniz ve damaklarınız bayram edecek. Gelin frambuazlı cheesecake nasıl yapılır birlikte bakalım!

Frambuazlı cheesecake malzemeleri:

Kreması İçin:

1 yemek kaşığı nişasta

3 adet yumurta

1 adet limon kabuğu rendesi(ve suyu)

1 su bardağı şeker

1 kutu sıvı krema

600 gram labne peyniri

1 paket vanilya

Tabanı İçin:

2 paket tam buğdaylı bisküvi

125 gram eritilmiş tereyağı

Sosu İçin:

1/2 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı su

1 paket vanilya

300 gram frambuaz(donmuş ya da taze)

Yapılışı:

Kelepçeli kalıbın kenar duvarlarını kaplamak için yağlı kağıtları kesin. Tabanı ve kenarları margarin sürerek yağlı kağıt ile kaplayın. Daha sonra kalıbın alt tabanını su geçmemesini sağlamak için alüminyum folyo ile kaplayın. Frambuzları yarım su bardağı şeker ve bir bardak su ile karıştırıp buzdolabında beklemeye alın. Pasta tabanı için 2 paket tam buğday unlu bisküviyi rondodan geçirin. 125 gram eritilmiş tereyağı üzerine ekleyip rondodan, bisküvilerle birlikte geçirin. Hazırlamış olduğunuz kalıba bisküvili karışımı bir spatula ya da bardak ile iyice bastırarak yayın.

Pürüzsüz bir yüzey yaratmaya çalışın. Dinlenmesi için pasta tabanını kalıbıyla birlikte buzdolabında bekletin. Cheesecake kreması için; 3 yumurta, 600 gram labne peynir, 1 su bardağı toz şeker, 1 kutu sıvı krema, 1 limon kabuğu rendesi ve suyu, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı dolusu nişastayı bir kaba alın. Mikserle pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın.

Buzdolabından çıkardığınız kalıba kremalı karışımı dökün. Su ile doldurduğunuz derin bir fırın tepsisinin içine kalıbı yerleştirerek 25 dakika 180 derecede; 25-30 dakika da 150 derecede pişirin. Daha sonra fırını kapatıp bir saat de fırın içinde bekletin. Bu şekilde cheesecake çatlamadan pişecektir. Cheesecake dışarıda soğurken farmbuazlı sosu hazırlamaya başlayın. Dolaptan çıkardığınız frambuazları bir blender ile ezin. Bir çay bardağı su ile 2 yemek kaşığı nişastayı bir kasede açın. Tencereye ekleyin. Kısık ateşte karıştırarak pişirin. Sosunuz yoğun bir kıvama gelince içine bir paket vanilya ekleyip, karıştırın ve soğumaya bırakın. Cheesecake ve frambuaz sosu soğuyunca, cheesecake’in üzerine sosunu döküp buzdolabında 1 gece beklemeye alın. Buzdolabından çıkardığınız cheesecake’i kalıbından çıkarıp taze ya da donmuş frambuazla ve nane yapraklarıyla süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.