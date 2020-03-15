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Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil aylar sonra ilk paylaşımını yaptı!

Kaçış Sendromu hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil aylar sonra sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil aylar sonra ilk paylaşımını yaptı!
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Usta oyuncu Mehmet Ali Erbil Kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi sebebiyle yaklaşık 235 gün yoğun bakımda kalmıştı. Taburcu olmasının ardından üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, aylar sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Uzun bir aradan sonra ilk paylaşım

Erbil, fizyoterapisti ile fotoğrafını Instagram hesabında yayınladı. Tedavisinin evde devam ettiğini belirten Mehmet Ali Erbil, paylaşımına, "Evde devam eden fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecimi özveriyle devam ettiren doktorlarıma teşekkürlerim ve sevgilerimle..." açıklamasını yazdı.

Hayranları yorum yağdırdı

Ünlü komedyenin paylaşımına takipçileri "Özledik" ve "Geçmiş olsun, Allah şifa versin" şeklinde yorumlarda bulundu.

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