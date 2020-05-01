Bülbül yuvası nasıl yapılır pastaneden aldığınız tatta!

Şerbetli tatlıların en lezzetlilerinden biri olan bülbül yuvası Ramazan sofralarına yakışacak bir tatlı. Siz de evinizde bu geleneksel lezzeti pastaneden aldıklarınızdan daha güzel olacak şekilde yapabilirsiniz. Enfes hamuru, hamuruyla bütünleşen şerbeti ve ceviz tadıyla mest eden bir tatlı! Peki bülbül yuvası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte püf noktalarıyla bülbül yuvası tarifi...

Hamuru için:

1 adet yumurta

1 paket tereyağı

1,5 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 kase ceviz

Yaklaşık 3,5 su bardağı un

Şerbeti için:

4 su bardağı su

3,5 su bardağı toz şeker

3 diş limon tuzu

Nasıl yapılır?

Şerbeti için; Bir tencere içerisine 4 su bardağı su ve 4 su bardağı toz şeker koyun. Şeker eriyene kadar karıştırın. Eğer bu sırada karıştırmayı yapmazsanız şerbetiniz daha çabuk şekerlenir. Şerbetiniz kaynamaya başladıktan sonra altını kısın. 3 diş limon tuzunu şerbeti ocaktan almadan 15 dk önce ekleyin. Eğer limon tuzunu, şerbeti ocaktan almadan hemen önce eklerseniz, şerbet şekerlenir. Şerbetiniz olduktan sonra ocaktan alıp, soğumaya bırakın.

Hamuru için; Bir tava içerisine 250 gr tereyağı koyun. Ocak üzerine alıp, eritin. Ardından erittiğiniz margarini soğumaya bırakın. Daha sonra soğuyan margarini derin bir kaba dökün. Üzerine kalan malzemeleri de ekledikten sonra kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru 2 eşit parçaya bölün. Merdane ile yarım santimden biraz daha ince açın. Çay bardağınızla yuvarlaklar çıkarıp tepsinize dizin. Daha sonra ikinci hamuru da aynı şekilde açıp çay bardağınızla yuvarlaklar çıkartın. Yuvarlakların ortasını küçük yuvarlak bir kapakla kesip, çıkarın.

1. hamurdan fırın tepsisine dizdiğiniz yuvarlakların üzerine yumurta akı sürün. 2. hamurda elde ettiğiniz ortası kapakla kesilmiş yuvarlakları da fırın tepsisindeki yumurta sarısı sürdüğünüz yuvarlakların üzerine yapıştırın. Daha sonra her hamur parçasının kenarlarına ve ortasına yumurta akını sürün her bir yuvarlağa yarım ceviz yerleştirin. Cevizlerin üzerine yumurta akı sürün. Üzeri kızarıncaya kadar 160 derece ısıtılmıs fırında pişirin. Fırından çıkarın 5 dakika bekleyin ilk sıcaklığı geçsin soğuk şerbeti dökün. Afiyet olsun...