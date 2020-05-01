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İzmir köfte nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!

İftar sofranız için İzmir köfte yapmaya ne dersiniz? Salçalı, soslu bu muhteşem lezzete bayılacaksınız. İşte şahane İzmir köfte tarifi...

İzmir köfte nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!
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Bugün elmaelma.com olarak sizler için şahane köfte tariflerinden biri olan İzmir'e özgü İzmir köfte tarifini hazırladık. Enfes sosu, elma dilim patatesleriyle doyum olmaz bir lezzet. O zaman kıymanızı, soğanınızı, baharatınızı hazırlayın, İzmir'i akşam yemeğine çağırıyor ve koca bi' ziyafet çekiyoruz. İşte leziz mi leziz İzmir köfte tarifi için gerekli malzemler ve yapılış aşaması!

İzmir köfte tarifi için malzemeler:

4 adet patates
4 adet yeşil biber
2 adet domates

Köftesi için:

500 gram orta yağlı kıyma
1 adet rendelenmiş kuru soğan
3 yemek kaşığı bayat ekmek içi ya da galeta unu
1 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon

Sosu için:

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
1 tatlı kaşığı domates salçası
2 adet rendelenmiş domates
2 su bardağı sıcak su
1/2 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

1,5 su bardağı ayçiçek yağı

Hazırlanışı:

Köfte harcı için; orta yağlı kıyma, rendelenmiş kuru soğan, bayat ekmek içi, yumurta, tuz, karabiber ve kimyonu oval bir kaba alın. Tüm malzemeyi iyice özleşene kadar yoğurun. Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içinizde yuvarlayıp, bastırarak şekil verin. Hazırladığınız köfteleri servis tabağına dizerek bekletin.

Kabuğunu soyduğunuz patatesleri elma dilimi şeklinde doğrayın. Domatesleri halka halka doğrayın. Sap kısımlarını kestiğiniz yeşil biberleri, uzunlamasına kesin ve ortadan ikiye bölün. Ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın. Sırasıyla; patates dilimlerini ve köfteleri renk alana kadar kızartın. Fazla yağlarını bırakması için; kağıt havlu serili bir servis tabağına çıkartın.

Sos için; ayçiçek yağını kızdırın. Domates salçasını 2- 3 dakika kadar kavurun. Rendelenmiş domatesleri ekleyin ve karıştırın. Kavrulan domateslere sıcak suyu ve tuzu ekledikten sonra 3- 4 dakika kadar kaynatın. Köfte ve patates dilimlerini fırın tepsisine sırayla dizin. Aralarına domates ve yeşil biber dilimlerini yerleştirin.
Hazırladığınız sosu üzerlerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika biber ve domates dilimleri kızarana kadar pişirin. Ilık olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

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