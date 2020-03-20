Çatlak kurabiye nasıl yapılır kıyır kıyır lezzet!

Görünüşüyle bile sizi kendine hayran bırakacak olan çatlak kurabiye damla çikolatalı enfes tadıyla mest eden bir tarif. Çabucak hazırlayabileceğiniz bu eşsiz lezzeti çayın yanında sevdiklerinizle keyifle tüketebilirsiniz. İçindeki çikolatasıyla yemekten asla bıkmayacağınız çatlak kurabiyeyi mutlaka deneyin. İşte tadıyla büyüleyen çatlak kurabiye tarifi!

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 tutam tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

4 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

120 gram bitter çikolata

1 çay bardağı damla çikolata

2 su bardağı un

1 su bardağı pudra şekeri

Yapılışı:

Yumurta, şeker ve tuzu çırpın. Sıvı yağ, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin. Bitter çikolatayı benmari usülü eritip, harcın içine ilave edin. En son damla çikolatayı ve unu spatula ile karışıma yedirin. 1 saat buzdolabında bekletin. Daha sonra kaşık yardımıyla tek tek yuvarlaklar yapıp, pudra şekerine bulayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 15 dakika pişirin. Soğumaya bırakın. Afiyet olsun...