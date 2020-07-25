Şahan Gökbakar'dan Aya Sofya'da namaz kılan kalabalığa 'sosyal mesafe' eleştirisi!

Recep İvedik filmleri ile gişede izlenme rekorları kıran Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından oldukça dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk Cuma namazının kılındığı anları gösteren bir fotoğrafı paylaşan Gökbakar, sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasını eleştirdi.

"Tüm vatandaşlarımızı kutlarım"

1 metrekarelik alanda 3 kişinin durduğunu belirten Gökbakar, paylaşımında "Sosyal mesafe denen saçmalığa uymayarak koronavirüse karşı dik duruş sergileyen tüm vatandaşlarımızı canı gönülden kutlarım" ifadelerine yer verdi.

Şahan Gökbakar kimdir?

Şahan Gökbakar, 22 Ekim 1980; İzmir, Türk komedyen ve oyuncu, Recep İvedik tüm serilerinin yapımcısı, senaristi, oyuncusu.

Şahan Gökbakar , okul hayatına Ankara'da başladı ve ilk, orta, lise öğrenimini ODTÜ Koleji'nde tamamladı. ODTÜ Koleji'nden 1997-1998 eğitim döneminde Sosyal Bilimler Bölümü'nü bitirdi. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne 350 kişi arasında ilk dörde girerek

başladı ve bu bölümden 2002 yılında mezun oldu. Babası Osman Selçuk Gökbakar, Şahan'ın 8. yaş gününde (22 Ekim 1988) günü bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Mezuniyeti'nden sonra İstanbul'a yerleşen Gökbakar, bir süre çeşitli reklam seçmelerine katılarak şansını denedi. Sonrasında "Zıbın" isminde bir program hazırladı ve bu program 2003'ü 2004'e bağlayan yılbaşı gecesi tv8'de yayınlandı. Zıbın programında çoğu reklam ve olayları alaya alırken mizah ve düşünceyi birleştirmişlerdir. Ayrıca TRT 1'de pazar günleri canlı yayınlanmış "7. Gün" programında beş hafta boyunca sunuculuk yaptı.Ardından daha önce Kamil Güler'in sunduğu Zoka isimli gizli kamera yarışma programının sunuculuğunu ve oyunculuğunu yapmaya başladı ve 13 bölüm devam ettirdi.

Zoka'dan sonra yine tv8'de Alper Mestçi ile beraber "Dikkat Şahan Çıkabilir" isminde bir antimedya-skeç şov hazırladı ve bir sezonu 15 bölüm ile geride bıraktı. Özellikle yaptığı Recep İvedik, Bülent Binbaş ve Küçük Oskar tiplemeleriyle ilgi çekti.2007 yılında NTV'de yayınlanan Kime Diyorum Ben adlı reality show programını hazırlamıştır. 22.02.2008 tarihinde vizyona giren ve Dikkat Şahan Çıkabilir programındaki tiplemelerden biri olan Recep İvedik filmi Türk sinema tarihinde en fazla izlenen filmlerden biri olmuştur.

Ayrıca Kanal 1'de 4 bölüm olarak rol aldığı Kolay Gelsin adlı doğaçlama sitkom yayınlanmıştır. Eylül 2016'da Halkbank reklam filmi çekmiştir.

Selin Ortaçlı ile evli olan Şahan Gökbakar'ın Deniz Efe adında bir oğlu, Ela isminde bir kızı bulunmaktadır.