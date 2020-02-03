Nesrin Cavadzade "Hiç birini aldattınız mı?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi!

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye samimi itiraflarda bulundu. "Hiç birini aldattınız mı?" sorusuna çarpıcı bir cevap veren Nesrin Cavadzade, "Bir ilişkim varken, zihnimde başka aşklara savrulduğum oldu. Aşka laf geçmiyor ki" diyerek yine gündem oldu.

''Aşka laf geçmiyor ki?''

Bu kadar cesursunuz. Hadi o zaman itiraf edin, hiç birini aldattınız mı? Ünlü oyuncu bu soruya, "Aldatmak biriyle sevişmek ve öpüşmek ise yapmadım. Ama bir ilişkim varken, zihnimde başka aşklara savrulduğum oldu. Aşka laf geçmiyor ki!" şeklinde cevap verdi.

''Koca dediğin maymundan hallice olur''

Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajı hatırlatılan güzel oyuncu "Anneannem her zaman 'Koca dediğin maymundan hallice olur, sakın yakışıklı adama âşık olmayın' derdi. Bunu söyledim. Sonra başım büyük belaya girdi. Sosyal medyadan erkekler 'Nesrin şansım var mı?' diye binlerce abuk sabuk fotoğraf yolladı." diyerek kendisine gelen mesajlardan yakındı.