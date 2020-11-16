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Elmalı bademli kek nasıl yapılır yumuşacık lezzet!

Elmayla bademin birleştiği yumuşacık ağızda dağılan bu lezzeti mutlaka denemelisiniz! İşte enfes elmalı bademli kek tarifi...

Elmalı bademli kek nasıl yapılır yumuşacık lezzet!
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Sıcacık bir çayın yanında elmayla bademin birleştiği bu yumuşacık lezzete yer açmaya ne dersiniz? Çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak bu lezzet pratik olduğu kadar lezzetli de. Dışarıdan sağlıksız beslenmek yerine evde sadece 20 dakikanızı ayırarak harika bir kek yapabilirsiniz. Sizde misafirlerinize veya kendinizi şımartmak istediğinizde severek pratik bir şekilde yapabileceğiniz bu tarifi kolaylıkla evlerinizde deneyebilirsiniz.Peki elmalı bademli kek nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile elmalı bademli kek tarifi! 

MALZEMELER: 

75 gramtereyağı, 3 adetyumurta, 1/2 su bardağıtoz şeker, 1 su bardağıtoz badem
3 adetelma, 1 paketkabartma tozu, 1 paketvanilya

Kreması için:

100 gramm ascarpone peyniri, 150 gram labne peyniri, 1/2 su bardağı pudra şekeri

Üzeri için:

2 yemek kaşığı hindistan cevizi rendesi

HAZIRLANIŞI:

Tereyağını eritip ılımaya bırakın. Yumurta ve şekeri mikserle 4-5 dakika kadar çırpın. Tereyağı ve kuru malzemeleri yumurta-şeker karışımına ekleyip güzelce karıştırın. Elmaların kabuklarını soyduktan sonra rendenin ince kısmıyla karışımın içine rendeleyin. 20 cm’lik kek kalıbının tabanını yağlı kağıtla kaplayarak hamurunuzu üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin ve kekinizi ılımaya bırakın.

KREMASI İÇİN: 

Tüm krema malzemelerini bir kabın içine koyun ve mikserle çırpın.
Ilıyan kekinizi ortadan enine keserek iki kat elde edin. Kremanın yarısı ile katların arasını doldurduktan sonra, diğer yarısıyla da üzerini kaplayın.
Kekinizin üzerine Hindistan cevizi serperek afiyetle tüketin.

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