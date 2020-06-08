Finike muz tatlısı nasıl yapılır hafif ve lezzetli!

Eğer meyveli tatlılar favorinizse sadece meyveden oluşan finike muz tatlısına bayılacağınıza eminiz. Bu tatlı aynı tarifleri denemekten sıkılanlar, pratik bir lezzet arayanlar için harika bir alternatif. Pratik oluşuyla gönüllerde taht kuran muz tatlısı, içerisindeki portakal suyunun aromasıyla lezzetine lezzet katıyor. Şimdi gelin muz tatlısı için gerek malzemeler ve yapılışına bir göz atalım!

Malzemeler:

4 adet muz

1 tatlı kaşığı nişasta

3/4 su bardağı portakal suyu

1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı hindistan cevizi

1 yemek kaşığı tarçın

Yapılışı:

Muzların kabuklarını soyun ve bir bıçak yardımıyla enine ikiye bölün. Yağlanmış bir fırın kabına muzları dizin. Taze sıkılmış portakal suyunu bir kaba alın, içerisine eritilmiş tereyağı ve şekeri ilave edip güzelce karıştırın. Hazırladığınız sosu, fırın tepsisindeki muzların üstüne gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, muzların üstü hafifçe kızarana dek, yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra ılıklaşmasını bekleyin, üstüne tarçın ve Hindistan cevizini serpin ve ılık ya da soğuk olarak servis edin. Afiyet olsun!