Şampuanın içine aspirin koymak ne işe yarar daha gür saçlar için...

Saçlarınızı gürleştirmek ve nemlendirmek için doğal bir çözüm önerisi mi arıyorsunuz? Doğru yerdesiniz! Şampuanınızın içerisine koyacağınız bir miktar aspirinle birlikte sonuca siz bile inanamayacaksınız. Saç köklerini güçlendirmesinden tutun da kepeği kurutmasına kadar birçok konuda fayda sağlayan bu maske tabiri caizze hayat kurtarıyor. Peki aspirinli saç maskesi nasıl yapılır? Gelin beraber öğrenelim. İşte hazırlanışı!

Aspirinli saç maskesi nasıl yapılır?

3 tablet aspirin, 3 yemek kaşığı şampuan (30 gram)

Hazırlanışı:

Aspirinleri havanda ezerek un haline getirin.Normalde kullandığınız şampuanla aspirini karıştırın.Duştayken saçlarınızı ıslatın ve tüm saçınızı kaplayana kadar karışımı uygulayın.Beş dakika yıkamadan bekleyin ve ardından saçınızı durulayın.Eğer dilerseniz saçınızı duruladıktan sonra kendi saç nemlendiricinizi kullanabilirsiniz.