Deniz Seki, konser için gittiği otelde kral dairesini öve öve bitiremedi

Yalova'daki bir termal otelde konser veren sanatçı Deniz Seki, konuklar arasında yer alan sanatçılar Niran Ünsal ve Metin Özülkü ile de düet yaptı. Otelin 15 bin dolarlık kral dairesinde kalan ve karşılaştığı konfor nedeniyle konaklama süresini bir gün uzattığını dile getiren Deniz Seki, "Çok fazla ülke gezdim. Güzel otelleri çok severim. Ben böyle bir odayla karşılaşmadım. Ekibimle birlikte geldik, birbirimizi kaybettik." diye konuştu.

Ünlü isimler konseri izlemeye geldi

Pop müziğinin sevilen ismi Deniz Seki, Çeşme'deki programlarının ardından Yalova'daki Terma City Otel'de sahne aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle sahneye çıkan Seki, sınırlı sayıda kabul edilen yaklaşık 500 kişi önünde sahne aldı. Yalova'da hayranlarıyla buluşan deniz Seki, 'İyisin tabi', 'Suya hapsettim', 'Masal' gibi eserlerini seslendirerek başladığı konserinde hayranlarına müzik şöleni sundu. Ünlü sanatçılar Niran Ünsal ve Metin Özülkü de konseri izleyen konuklar arasında yer aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Niran Ünsal ve Metin Özülkü de sahneye çıkarak Deniz Seki ile birlikte düet yaptı. Üç sanatçının düeti, salonu dolduran konuklar tarafından uzun süre alkışlandı.

"Kral dairesinde birbirimizi kaybettik"

Terma City Otel'de gecelik fiyatı 15 bin dolar olan kral dairesinde konaklayan Deniz Seki, karşılaştığı konfor nedeniyle konaklama süresini 1 gün daha uzattı. Birçok ülke gezdiğini fakat hiçbir otelde böyle bir odayla karşılamadığını söyleyen Seki, gazetecilerin, "Kral dairesinde kalıyorsunuz, kendinizi prenses gibi mi, yoksa kraliçe gibi mi hissediyorsunuz?" sorusuna, "Çok fazla ülke gezdim. Güzel otelleri çok severim. Ben böyle bir odayla karşılaşmadım. Ekibimle birlikte geldik, birbirimizi kaybettik. Siz beni nasıl görüyorsanız ben öyleyim. Yani Deniz Seki gibiyim. Son derece mütevaziyim. Hatta bir odadan bir odaya geçerken çekiniyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA