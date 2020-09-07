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MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu!

Masterchef'in dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı vardı. Duygu, Berker, Ebru, Gülşah, Özgül ve Eray'ın yarıştığı potada, bir isim yarışmaya veda etti.

MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu!
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TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 47. bölümüyle ekranlardaydı. 6 kişinin eleme potasında olduğu yarışmaya veda eden isim eğitim almamasına rağmen yeteneğiyle adından söz ettiren Gülşah oldu.

Dana yağı kullanarak yemek yaptılar

MasterChef'te bu hafta Özgül, Ebru, Berker, Eray, Gülşah ve Duygu, elemeye kalan yarışmacılar oldu. Dün ekrana gelen bölümde verilen dana yanağı ile yaratıcı bir tabak hazırlanması istendi. Yaratıcılık oyununu kazanan üç isim eleme potasından çıkarken, şeflerin beklentisinin altında kalan üç tabağın sahibi ise bir kez daha yarışmak için eleme turunun son oyununa gitti. İlk oyunda başarılı olarak potadan çıkan üç yarışmacıdan ilk isim Eray olurken Duygu ve Özgül de bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi. Berker, Ebru ve Gülşah ise üç eleme adayı olarak potada kalmaya devam etti.

Gülşah yarışmaya veda etti

Ardından Mehmet Şef yarışmacılara duxelle (düksel) pirzola tarifi verdi. Günün sonunda şefler, tarife en yakın tabağı en başarılı şekilde hazırlayan iki yarışmacıyı daha potadan çıkararak elenen yarışmacıyı belirledi. Böylece, 6 Eylül MasterChef 2020'den elenen isim Gülşah Suna oldu.

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