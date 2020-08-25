Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu aylar sonra ilk kez görüntülendi

7 aylık hamile olan Sinem Kobal, önceki gün Burçin Terzioğlu’nun evinden çıkarken basın mensupları tarafından görüntülendi. Oyuncu dün de eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla Nişantaşı’nda TV100 kameralarına yansıdı.

Kızları olacak

Kobal, magazin muhabirlerinin sorularına “Doktor kontrolüne geldik” derken İmirzalıoğlu da “Her şey yolunda. Son iki ayımız kaldı. Allah nazarlardan saklasın” diye konuştu. Kız bebek bekleyen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, heyecanlı olduklarını da dile getirdi.

Kaynak: Hürriyet