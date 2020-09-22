Ünlü model Heidi Klum havuz başında üstsüz güneşlenirken görüntülendi!

Alman model Heidi Klum, haftasonunu eşi Tom Kaulitz ve bir erkek arkadaşıyla Los Angeles'ta geçirdi. Heidi Klum'un havuz başında üstsüz güneşlendiği anlar objektiflere yansıdı.

47 yaşındaki Heidi Klum'un mutlu halleri ise dikkatlerden kaçmadı. Heidi Klum, havuz keyfinden sonra eşi Tom Kaulitz ile mangal yaptı.

Paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor

İlerleyen yaşına rağmen düzgün fiziğini koruyan model Heidi Klum, sosyal medyadan sık sık pozlarını paylaşıyor. Eşiyle mutlu bir evliliği olan güzel model, özel hayatından kareleri paylaşmaktan geri durmuyor.