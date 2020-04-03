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Keşkül nasıl yapılır yemeye doyum olmaz!

Sütlü tatlı sevenlerin bayıldığı tariflerden olan keşkül, hafif olmasıyla da sizi formda kalmanızı sağlayacak. İşte muhteşem lezzet keşkül tatlısı tarifi!

Keşkül nasıl yapılır yemeye doyum olmaz!
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Evde geçirdiğimiz karantina günlerinde canınız tatlı istediğinde sütlü tatlı tercih etmek iyi bir seçim olacaktır. Tarihi Osmanlı dönemine dayanan keşkül, enfes tadıyla günümüzde hala sofraları renklendiriyor. Sandığınızdan çok daha kolay bu tarif, geleneksel olarak pirinç unu ve toz badem ile hazırlanıyor. Eğer pirinç ununuz yoksa, miktarını biraz azaltarak buğday nişastası kullanmak da mümkün. İşte evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz keşkül tarifi!

Keşkül malzemeleri:

1 litre süt
1/2 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı pirinç unu
1 çay bardağı toz badem

Servisi için:

12 adet badem
1 yemek kaşığı file antep fıstığı

Yapılışı:

Toz şeker, pirinç unu ve toz bademi derin bir tencereye aktarın. Sütü ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla karıştırıp tüm malzemelerin pürüzsüzce birleştiğine emin olun. Orta-kısık ateşte devamlı olarak karıştırarak kıvamı hafifçe koyulaşıncaya dek yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Krema kıvamına geldiğinde ocaktan alın.  Keşkülün kıvamı muhallebi kadar yoğun olmamasına özen gösterin.

Pişen keşkülü servis kaselerine paylaştırın. Önce ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyin. Ardından buzdolabına alarak dinlendirin. Servis etmeden önce üzerlerini  badem ve file Antep fıstığı ile süsledikten sonra soğuk olarak servis edin, işte bu kadar!

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