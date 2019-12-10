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Yumurta pizza nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!

Yumurta pizza tarifi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Hem göze hem de mideye hitap edebilecek bu şahane lezzete sofralarınızda yer açmaya ne dersiniz?

Yumurta pizza nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!
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Yuımurta pizza nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktalar neler? Kahvaltıda farklı bir lezzet mi arıyorsunuz? Bu tarif tam da size göre! Hem gözünüze hem de midenize hitap edebilecek şahane bir lezzetle karşınızdayız. Haftasonu kahvaltılarınızın yıldızı olmaya aday, misafir sofralarınızın da vazgeçilmezi olacak yumurta pizza tarifinin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda yumurta pizza tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER: 

2 adet sosis,1/4 kangal sucuk,1 adet küçük boy domates(çekirdekleri çıkarılmış),1 adet yeşil biber,5 adet mantar(dilimlenmiş),3 adet yumurta,1 yemek kaşığı zeytinyağı,1 çay kaşığı tuz,1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI: 

Tavayı kızdırın ve zeytinyağını ekleyin. Yağ ısındığında sucuk ve salamları tavanın içine aktarın, kısa bir süre soteleyin ve kenara alın.Domatesin kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Domatesi küçük küpler halinde kesin.Biberin çekirdeğini çıkarın ve uzunlamasına ortadan ikiye kesin. Ortadan ikiye kestiğiniz biberleri yarım ay şeklinde ince doğrayın. Mantarları dilimleyin.Yumurtaları bir kaba alın ve çırpın. Biberi tavaya alın ve soteleyin. Soteledikten sonra kenara alın. Mantarları soteleyin. Tavaya çırptığınız yumurtayı aktarın kısık ateşte biraz pişirin.Yumurta pişmeye başlayınca sotelediğiniz sebzeleri, sosisi ve sucuğu yumurtanın üzerine koyun. Kaşarı da ekleyip tavanızı bir kapak yardımıyla kapatın. Kaşar eriyip yumurta piştiğinde ocaktan alın. Sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.

 

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